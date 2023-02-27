История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти

В Каунасе, на проспекте Шяурес между многоквартирными домами и оживленной улицей находится торгово-развлекательный центр. У многих каунасцев этот ТЦ ассоциируется в первую очередь с магазином Maximа. Но Maxima – только один из арендаторов, а ТЦ принадлежит империи Марийошайтиса, ЗАО Kauno saulėtekis, выполняющему функции владельца недвижимостью в группе Vičiūnų grupė (директор сын Матийошайтиса Шарунас).

Интерес к этому ТЦ вызвали жалобы каунасцев. Местные жители жалуются, что на стоянке появились знаки - машину бесплатно можно оставлять не больше чем на 3 часа, далее придется платить по евро в час.

V. Matijošaičio bendrovei priklausantis prekybos ir pramogų centras Šiaurės pr., Kaune © DELFI / Nerijus Povilaitis

Казалось бы, ничего необычного в этой практике нет, так поступают владельцы большинства ТЦ и магазинов. Однако каунасцы отмечают, что за порядком на парковке у частного торгового центра следят работники муниципальной компании Parkavimas Kaune.

Торговый центр был построен на большой поляне, а там, где сейчас оборудована парковка, была охраняемая стоянка для машин. По данным Центра реестра, ЗАО Kauno saulėtekis принадлежат два участка земли. На одном, по адресу проспект Шяурес, 8D – стоит торговый центр, а на втором, маленьком, 8B – закусочная и несколько мест для парковки.

Самое интересное - стоянка у торгового центра находится на государственной земле.

В задней части ТЦ, где находится рампа – асфальтированная площадка также находится на государственной земле. Очевидно, что за счет использования государственной земли компания построила большой торговый центр, ей не пришлось выделять место для паркинга. По данным ЦР, застроен на 100% весь участок в 0,86 га. Как это смогли сделать?

По данным Центра реестра, другие каунасские ТЦ - Mega, Savas и Molas - оборудовали стоянки на своей земле. Покупатели Akropolis могут оставлять автомобили на многоэтажной стоянке, рядом с храмом Кармелитов есть платная городская стоянка.

"Логика простая - чем больше торговый центр, тем больше выручка за аренду. Поэтому и старались использовать по максимуму. Если оборудовать подземную стоянку, растут расходы на строительство, если отдать часть участка под паркинг – аренда будет давать меньше доходов. Другой вопрос, как удалось оборудовать стоянку на государственной земле", – сказал Delfi один из каунасских архитекторов. Он, как и многие другие собеседники, просил не упоминать свою фамилию. Люди намекали, что за общение со СМИ на "неудобные" темы им могут грозить неприятности.

V. Matijošaičio bendrovei priklausantis prekybos ir pramogų centras Šiaurės pr., Kaune © DELFI / Nerijus Povilaitis

19 января 2023 года журналист портала обратился с вопросами как к гендиректору Kauno saulėtekis Шарунасу Матийошайтису, так и мэру Висвалдасу Матийошайтису и его пресс-секретарю Томасу Ярусявичюсу.

Ответов получить не удалось.

Вопросы были высланы и главе компании, предоставляющей услуги коммуникаций группе Vičiūnų grupė, Ромуальде Стонкуте. Она сказала, что передала их клиента, но те ничего не ответили.

Выяснилось, что на строительство этого ТЦ долго не могли получить разрешение, а работники муниципалитета упоминали, что проекты Матийошайтиса сдвинулись с мертвой точки, только после прихода к власти его соратников. В числе таких проектов был и вышеупомянутый ТЦ.

V. Matijošaičio bendrovei priklausantis prekybos ir pramogų centras Šiaurės pr., Kaune © DELFI / Nerijus Povilaitis

По данным ЦР, в сентябре 1998 г. компания Матийошайтиса взяла участок земли 0,86 га на проспекте Шяурес в аренду на 99 лет. Обычно такие договоры заключают, когда на участке есть какие-то постройки, но в данном случае их не было. Уже в советское время там планировали построить что-то вроде торгового центра. Жители выступали против строительства. По сведениям Delfi, какое-то время к мнению жителей прислушивались и муниципалитет не давал разрешения на строительство по планам бизнеса Матийошайтиса.

Однако его компания продолжала действовать, ей удалось добиться разрешения на оборудование стоянки для будущего ТЦ на государственной земле.

По сведениям Delfi, в 2009 тогдашний глава администрации Каунасского муниципалитета Вигантас Гуденас и глава Kauno saulėtekis Вида Лекяшене подписали соответствующее соглашение об оборудовании стоянки на площадке 4140 кв. м. ЗАО Kauno saulėtekis оборудует стоянку за свой счет, стоянка - собственность города, но компания получает право на то, чтобы пользоваться ею. Это решение и позволило бизнесу в будущем застроить весь свой участок. Разрешение на оборудование стоянки было получено в 2010 году.

А вот разрешение на строительство ТЦ было выдано только в апреле 2011 года, когда Матийошайтис и его соратники пришли к власти в Каунасе - 14 апреля, когда пост мэра занял соратник Матийошайтиса Микайтис, первым заместителем которого был правая рука Матийошайтиса Повилас Мачюлис.