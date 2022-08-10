Исторический момент: в Вильнюсе завершается снос торгового центра Ibrahim

Полностью работы по сносу будут завершены в сентябре. На месте ТЦ построят бизнес-центр с первыми в Литве "здоровыми" офисами Hero.

Hero - стилобат из трех этажей, который объединит 15- и 14-этажные здания. Новый бизнес-центр площадью 31 000 кв. м пополнит предложение офисов класса A в столице и станет началом нового этапа развития бизнес-центров в Литве.

Бизнес-центр первым в Литве будет претендовать на получение международного сертификатов WELL и Breeam Excellent.