16 августа 2023 г. 13:05

Историческая перевозка реактора в Мажейкяй затянется на один день

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Istorinio Lietuvai krovinio kelionė iš lovų pakėlė tūkstančius klaipėdiečių
Istorinio Lietuvai krovinio kelionė iš lovų pakėlė tūkstančius klaipėdiečių
ФОТО: Tomas Sakalauskas

Из-за сильной жары в ночь на среду не могли осуществляться работы по перевозке реактора для мажейкяйского завода Orlen Lietuva. В эту ночь реактор должен был проехать 33 километра. Об этом информировала пресс-секретарь завода Кристина Гендвиле. По этой причине реактор доставят в Мажейкяй в субботу, а не в пятницу, как планировали ранее.

"Меняется продолжительность перевозки из-за высокой температуры воздуха. Вчера вечером, около 21 ч. реактор уехал от объездной дороги в Скуодасе и остановился в Александрии. Ранее планировалось ехать дальше, однако асфальт раскален, поэтому ради безопасности груза и персонала мы отказались от этой идеи", – сказала Гендвиле.

"Реактор на завод доставят в субботу, а не в пятницу", – прибавила она.

Гендвиле напомнила, что после того, как техника застряла на бездорожье у деревни Эрленай (Кретингский район), в ночь на среду планировали покрыть два участка дороги. Но из-за погодных условий груз в Жидикай придет позже.

"Реактор выедет сегодня вечером в обычное время (в 21 ч.), когда немного охладится асфальт, и поедет до Жидикай", – прибавила она.

По ее словам, дорога длится 13 дней, поэтому задержку в один день нельзя считать опозданием.

По ее словам, международная логистическая компания Mammoet планировала, что перевозка займет 20 дней.

"Это нельзя считать задержкой, потому что компании Mammoet Baltic дали 20 дней, а перевозка займет 13", – заметила она.

Сообщается, что это самый тяжелый груз в Истории Литвы - масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.

Вся дорога в 145 км до Мажейкяй займет две недели, везут его по ночам, средняя скорость движения - 3 км/ч. В Мажейкяй груз планировали доставить 18 августа (самое позднее - 20 августа). Его везут по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы.

Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям. Всех людей ESO информирует об отключениях смс-сообщениями за 5 дней до начала работ. За сутки жители получат повторные предупреждения.

Сообщается, что реактор для Orlen Lietuva в Клайпеду доставило необычное судно Jumbo Jubilee. Перевозку этого исторического груза можно наблюдать в реальное время на сайте: istorinekelione.lt

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