Историческая перевозка реактора в Мажейкяй затянется на один день

"Меняется продолжительность перевозки из-за высокой температуры воздуха. Вчера вечером, около 21 ч. реактор уехал от объездной дороги в Скуодасе и остановился в Александрии. Ранее планировалось ехать дальше, однако асфальт раскален, поэтому ради безопасности груза и персонала мы отказались от этой идеи", – сказала Гендвиле.
"Реактор на завод доставят в субботу, а не в пятницу", – прибавила она.
Гендвиле напомнила, что после того, как техника застряла на бездорожье у деревни Эрленай (Кретингский район), в ночь на среду планировали покрыть два участка дороги. Но из-за погодных условий груз в Жидикай придет позже.
"Реактор выедет сегодня вечером в обычное время (в 21 ч.), когда немного охладится асфальт, и поедет до Жидикай", – прибавила она.
По ее словам, дорога длится 13 дней, поэтому задержку в один день нельзя считать опозданием.
По ее словам, международная логистическая компания Mammoet планировала, что перевозка займет 20 дней.
"Это нельзя считать задержкой, потому что компании Mammoet Baltic дали 20 дней, а перевозка займет 13", – заметила она.
Сообщается, что это самый тяжелый груз в Истории Литвы - масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.
Вся дорога в 145 км до Мажейкяй займет две недели, везут его по ночам, средняя скорость движения - 3 км/ч. В Мажейкяй груз планировали доставить 18 августа (самое позднее - 20 августа). Его везут по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы.
Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям. Всех людей ESO информирует об отключениях смс-сообщениями за 5 дней до начала работ. За сутки жители получат повторные предупреждения.
Сообщается, что реактор для Orlen Lietuva в Клайпеду доставило необычное судно Jumbo Jubilee. Перевозку этого исторического груза можно наблюдать в реальное время на сайте: istorinekelione.lt