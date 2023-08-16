Историческая перевозка реактора в Мажейкяй затянется на один день

"Меняется продолжительность перевозки из-за высокой температуры воздуха. Вчера вечером, около 21 ч. реактор уехал от объездной дороги в Скуодасе и остановился в Александрии. Ранее планировалось ехать дальше, однако асфальт раскален, поэтому ради безопасности груза и персонала мы отказались от этой идеи", – сказала Гендвиле.

"Реактор на завод доставят в субботу, а не в пятницу", – прибавила она.

Гендвиле напомнила, что после того, как техника застряла на бездорожье у деревни Эрленай (Кретингский район), в ночь на среду планировали покрыть два участка дороги. Но из-за погодных условий груз в Жидикай придет позже.

"Реактор выедет сегодня вечером в обычное время (в 21 ч.), когда немного охладится асфальт, и поедет до Жидикай", – прибавила она.

По ее словам, дорога длится 13 дней, поэтому задержку в один день нельзя считать опозданием.

По ее словам, международная логистическая компания Mammoet планировала, что перевозка займет 20 дней.