С самим Р. Масюлисом в последнее время BNS связаться не удается.
Председатель совета директоров Litgrid Альгирдас Йозапонис на прошлой неделе заявил BNS, что конкурс пройдет по установленному графику – еще работает Комитет по зарплатам и назначениям акционера предприятия Epso-G, а совет директоров ожидает его рекомендации.
Совет директоров должен назначить нового генерального директора 8 февраля.
На конкурс руководителя Litgrid было подано 15 заявок, сообщала компания.
Р. Масюлис потерял пост министра транспорта летом 2019 года, а в 2014-2016 годах был министром энергетики, ранее возглавлял нефтеперерабатывающее предприятие Klaipėdos nafta – при нем был реализован проект терминала сжиженного природного газа (СПГ).
Поиски нового руководителя начались после того, как 16 октября 2020 года совет директоров отозвал многолетнего генерального директора Дайвиса Вирбицкаса.
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