В таком случае ММЗ увеличится на 15%, а ННД - почти на 16%.
Новые ММЗ и ННМ, которые применялись бы с января 2023 года, правительство рассмотрит на совещании в среду, одного проекты решения пока не обнародуются.
Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, на прошлой неделе не согласился с увеличением ММЗ и представит правительству разные мнения.
Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас заявил в Трехстороннем совете, что правительству придется принять решение "где-то посередине" между 800 и 888 евро.
Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что возможный более низкий рост экономики и заработной платы в следующем году следует учитывать при обсуждении минимальной заработной платы.
В этом году MMЗ составляет 730 евро (до налогообложения), или 550 евро "на руки", а ННМ — 540 евро.
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