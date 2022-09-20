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Министерства финансов и Социальной защиты и труда предлагают правительству увеличить со следующего года минимальную месячную зарплату (ММЗ) на 110 евро до 840 евро (до налогообложения), а необлагаемый налогами минимум (ННМ) - на 85 евро до 625 евро, подтвердили BNS источники в правительстве.
Pinigai
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© DELFI / Julius Kalinskas

В таком случае ММЗ увеличится на 15%, а ННД - почти на 16%.

Новые ММЗ и ННМ, которые применялись бы с января 2023 года, правительство рассмотрит на совещании в среду, одного проекты решения пока не обнародуются.

Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, на прошлой неделе не согласился с увеличением ММЗ и представит правительству разные мнения.

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Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас заявил в Трехстороннем совете, что правительству придется принять решение "где-то посередине" между 800 и 888 евро.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что возможный более низкий рост экономики и заработной платы в следующем году следует учитывать при обсуждении минимальной заработной платы.

В этом году MMЗ составляет 730 евро (до налогообложения), или 550 евро "на руки", а ННМ — 540 евро.

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