Источники: компания Aldi заморозила поиск торговых мест в Литве

Раньше сообщалось, что сеть Aldi намеревается открыть в Литве минимум 15 магазинов.
Сейчас два не связанных между собой источника сказали Delfi, что Aldi приостановила свои поиски.
"Они отложили все две-три недели назад до августа", – сказал человек, знакомый с данной ситуацией. Он рассказал, что с Aldi работали четыре компании из сферы недвижимости, сейчас все поиски приостановлены.
"Все остановлено. На уровне слухов я слышал разговор двоих человек, но ничего не могут подтвердить, что они ведет переговоры о покупке сети Iki. Поскольку владельцы Iki продали свой бизнес в России, до этого в Литве его не удалось продать Rimi", – сказал первой источник.
Другой источник также подтвердил, что Aldi заморозил поиски в Литве: "всем сказали "стоп", ничего не делаем".
Представители компании Rewe, которой принадлежит сеть Iki отрицают данные о переговорах с Aldi, а Aldi отмечает, что слухи не комментирует.
"это только слухи, и это неправда. Мы больше всего внимания уделяем европейским рынкам, в том числе и Литве", – коротко прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Rewe Пол Поттшахер.
Издание Verslo žinios 25 мая сообщило, что компания Aldi Nord начала поиск руководящего состава в Литве.
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