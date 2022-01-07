Источники: из-за спора с Китаем в Вильнюс прибывает германский политик

Госсекретарь Министерства экономики Франциска Катарина Брантнер встретится с представителями литовских властей по прошествии нескольких недель после того, как Торговая палата Германии и стран Балтии предупредила о проблемах германских инвесторов в Литве.

Позиция Германии в споре Литвы и Китая относительно тайваньского представительства может сыграть решающую роль. Берлин поддерживает хорошие торговые связи с Китаем, которые особенно важны для автомобильной промышленности Германии. Свои заводы в Литве есть у германских предприятий автомобильной промышленности Hella и Continental.

И министр иностранных дел, и прибывающая в Литве политик принадлежат к "зеленым" Германии, которые настроены более критично в отношении властей Китая.