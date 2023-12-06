Исследование: в статистике банкротств в Литве лидируют строительные фирмы

В текущем году количество вновь созданных предприятий в Литве может достичь 16 тыс., а количество предприятий-банкротов приблизиться к 950, о чем свидетельствуют результаты исследования кредитного бюро Creditinfo Lietuva. За 11 месяцев этого года в Литве было создано 14 681 новое предприятие, тогда как за весь прошлый год их было создано 14 538, а в 2021 г. – 15110.