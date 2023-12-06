Исследование: в статистике банкротств в Литве лидируют строительные фирмы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

В текущем году количество вновь созданных предприятий в Литве может достичь 16 тыс., а количество предприятий-банкротов приблизиться к 950, о чем свидетельствуют результаты исследования кредитного бюро Creditinfo Lietuva. За 11 месяцев этого года в Литве было создано 14 681 новое предприятие, тогда как за весь прошлый год их было создано 14 538, а в 2021 г. – 15110.

По данным исследования, больше всего предприятий создано в сфере розничной торговли (в среднем 15%), строительства (12%) и в сфере прочих услуг (около трети).

В статистике банкротств лидируют строительные фирмы – за одиннадцать месяцев этого года на их долю пришлось 22 проц. всех компаний-банкротов.

Далее выстроились сфера услуг (15%), розничная торговля (14%), оптовая торговля и обрабатывающая промышленность (по 10%), транспортные компании и рестораны (по 8%).

Всего в этом году уже запущено 872 дела о банкротстве, тогда как в 2022 г. таких случаев было 1112, а в 2021 г. – 726.

Наименьшее количество банкротств в этом году зафиксировано в следующих отраслях: финансовая деятельность, добывающая промышленность, гостиницы (1-4 случая в год, что не составляет и 1% от общего числа банкротств), электро-, газо- и водоснабжение (1%) и сельское хозяйство (2%).

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