Исследование: услуги "Литовской почты" и Omniva LT – самые популярные в стране

Более двух третей (62%) респондентов указали, что обычно предпочитают доставлять посылки в пакоматы. При этом только 16% респондентов выбирают доставку посылок в почтовые отделения.

"Нам было важно выяснить, какие наиболее важные характеристики, по мнению жителей, должен включать в себя будущий стандарт почтовой услуги. Большинство респондентов (71%) указали, что для них самым важным является информирование посредством SMS-сообщения перед доставкой посылки. На втором месте по важности оказалась возможность выбрать доставку посылки в пакомат (указали 56%) и услугу отслеживания посылки (указали 54%)", - рассказала руководитель Группы регулирования железных дорог и почты СРС Рита Люокайтите.

СРС стремилась выяснить, важно ли для пользователей почтовой услуги, чтобы почтовая услуга была более экологичной – оказывала меньше негативного воздействия на природу и окружающую среду.