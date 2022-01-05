За границей пользователи Revolut из Литвы в 2021 году истратили 65 млн. евро, почти на 80% больше, чем в 2020 г, когда люди мало путешествовали.

Увеличились расходы по всем статьям поездок - чаще арендовали автомобили, покупали билеты на самолеты, бронировали гостиницы и т.д.

Пользователи Revolut в прошлом году перевели в Литву из-за границы рекордную сумму - 314 млн. евро, это почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. На одного клиента в среднем пришлось по 2900 евро. Чаще всего деньги переводили из Великобритании (133 млн.), Румынии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Чехии, Норвегии, Швеции, Болгарии и Дании.

По данным Revolut, жители чаще делают покупки в физических магазинах, чем по интернету. В июле 72% всех расчетов клиентов Revolut осуществлялись в физических магазинах и только 28% - по интернету. В декабре разница немного уменьшилась, по интернету оплатили 37% покупок.

Клиенты Revolut реже снимали деньги со счетов - на 5% меньше, чем в 2020 г.

После того как из-за пандемии был закрыт почти весь сектор развлечений, жители Литвы обеспечили себе досуг в интернете. На 150% увеличились расходы на оплату разных развлечений вроде прослушивания музыки по интернету, просмотра кино и чтения электронных книг.