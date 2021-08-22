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Самые низкие цены на горючее в августе в Литве были в сети АЗС Jozita, а самые высокие - на АЗС сетей Circle K и Viada.
Исследование: на каких АЗС в августе были самые низкие цены на топливо
© Shutterstock

Портал отслеживания цен pricer.lt 16 августа сообщил, что цена литра бензина на АЗС Jozita была 1,23 евро за литр, а это самая низкая цена в Литве.

Самый дорогой бензин на автозаправках сети Circle K – 1,349 евро за литр. Это самая высокая цена на бензин с начала 2017 года, когда портал начал отслеживать цены.

После АЗС Jozita идут автозаправки Skulas, Ecoil, Orlen, Neste, Stateta и Viada.

Самое дешевое дизельное топливо у той же самой сети Jozita – 1,09 евро, самое дорогое – Circle K (1,239 евро).

Газ на заправках сети Jozitа стоил 0,61 евро и был самым дешевым, а самый дорогой газ в сети Statetа (0,679 евро). В августе наблюдался скачок цен на газ почти на 10%.

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