Исследование: на каких АЗС в августе были самые низкие цены на топливо

Портал отслеживания цен pricer.lt 16 августа сообщил, что цена литра бензина на АЗС Jozita была 1,23 евро за литр, а это самая низкая цена в Литве.
Самый дорогой бензин на автозаправках сети Circle K – 1,349 евро за литр. Это самая высокая цена на бензин с начала 2017 года, когда портал начал отслеживать цены.
После АЗС Jozita идут автозаправки Skulas, Ecoil, Orlen, Neste, Stateta и Viada.
Самое дешевое дизельное топливо у той же самой сети Jozita – 1,09 евро, самое дорогое – Circle K (1,239 евро).
Газ на заправках сети Jozitа стоил 0,61 евро и был самым дешевым, а самый дорогой газ в сети Statetа (0,679 евро). В августе наблюдался скачок цен на газ почти на 10%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пострадавшая в результате взрыва на беспорядках сотрудница полиции: очень больно, когда на тебя нападает литовец (195)
4 часа оскорблений, бросания камней и, наконец, мощная...
Жалоб на угрозы увольнения стало меньше, но осень вызывает беспокойство: увидим реальную ситуацию (20)
Литовские профсоюзы в настоящее время получают меньше...
Рассказы мигрантов о жизни в лагере и побеге в Литву: Беларусь - ужасная страна (41)
В лагере для мигрантов Виденяй (Варенский район) царит...
Каспарас Урбонайтис. Стоит задуматься, кому выгодна драка внутри Литвы? (100)
Наша Литва - страна маленькая. И по размеру, и по...
Произведенная в Укмерге продукция попадает в руки медалистов: заказов на полгода вперед (7)
Лыжные палки, созданные на заводе в Укмерге ,...