Два риска связаны с установленными производителем в оборудовании приложениями, по одному - с утечкой персональных данных и с возможными ограничениями свободы слова, отмечает НЦКБ.
В продукции Xiaomi выявлены три риска, у Huawei – один, между тем, в мобильном оборудовании производителя OnePlus рисков уязвимости кибербезопасности не было обнаружено.
"Были избраны три китайских производителя, которые с прошлого года предлагают литовским потребителям приобрести мобильное оборудование технологии 5G, и которые были названы международной общественностью как представляющие определенные риски кибернетической безопасности", – отметил в пресс-релизе вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.
Для исследования были выбраны китайские производители Huawei, Xiaomi и OnePlus по причине того, что, согласно международной базе кибернетически уязвимых данных, за последние четыре года в оборудовании всех этих производителей обнаруживались риски кибербезопасности – у Huawei было выявлено 144 нарушения, у Xiaomi – 9, у OnePulse – одно.
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