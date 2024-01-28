Исследование: фальсификация пробега увеличивает цену на подержанные автомобили в Литве на 25%

Согласно исследованию компании, автомобиль с фальсифицированным пробегом в среднем продают на 25% дороже, а это значит, что покупатели дешевых автомобилей теряют около 1000 евро, а дорогих – даже больше десяти тысяч.
Исследование carVertical показали, что снижение пробега на 100 000 км увеличивает стоимость автомобиля на 2000 евро. Если реальный пробег – 400 000 км, а одометр показывает – 200 000 км, значит, покупатель в среднем заплатит на 4000 евро больше, чем реально стоит автомобиль.
"Убытки покупателя напрямую зависят от стоимости автомобиля. Чем выше стоимость, тем больше ущерб. Это показывает, насколько важно ознакомиться с историей покупаемого автомобиля. (…)", – сказал представитель carVertical Мантас Бузялис.
Стоимость автомобилей с фальсифицированным пробегом меняется по-разному. Одни значительно дорожают, в других случаях подорожание не столько существенное. По данным carVertical, цена может вырасти от 15% на автомобили марки Dacia и Mazda до 27% в случае с внедорожниками Land Rover.
В зависимости от марки и года выпуска автомобиля покупатели могут потерять даже больше 10 000 евро. Ежегодно литовцы переплачивают за подержанные автомобили миллионы евро.