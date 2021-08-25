В корзине были следующие товары: кофейные капсулы NESCAFE Dolce Gusto Cappuccino (186,4 г), молотый кофе Paulig Classic (500 г), майонез Hellmann‘s Original (650 мл), чипсы Pringles Original (165 г), хлопья NESTLE Cini Minis (450 г), замороженная пицца Dr. Oetker Feliciana (360 г), ванильное мороженое Baltija (150 мл), минеральная вода Vytautas (1,5 л), Coca-Cola (2 л), сувенирный сыр Liliputas (500 г), жидкое средство для стирки Perwoll Renew & Blossom (2,7 л).

Самой дешевой корзина была в магазинах Lidl в Вильнюсе и Каунасе, а самой дорогой - в магазине Rimi в Вильнюсе.

13 августа во время исследования выяснилось, что в Lidl эти товары стоили 41,89 евро. Почти на 1 евро дороже корзина стоила в Norfa - 42,82 евро. Еще на евро дороже корзина стоила в IKI - 43,82 евро, затем идет Maxima - 44,25 евро, а в Rimi корзина стоила 45,26 евро.

По данным исследования, бакалея самая дешевая в магазинах Lidl (18,54 евро), а самая дорогая в магазинах Rimi – 19,98 евро.

Мороженые продукты самые дешевые в магазинах Norfa – 3,36 евро, а самые дорогие – в IKI – 4,22 евро.

Самые дешевые напитки в магазинах Norfa и Lidl.

Остальные продукты были самыми дешевыми в Lidl – 16,89 евро, самыми дорогими – в Rimi – 18,66 евро.