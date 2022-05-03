Исследование цен: в апреле продолжился рекордный рост

В магазинах Maxima корзина подорожала на 3,87 евро, эта сеть остается на первом месте рейтинга. В Norfa корзина подорожала на 0,03 евро, сеть заняла вторую позицию. На третьем месте Lidl, в котором корзина подорожала на 3,85 евро. Далее идет Iki, в котором корзина подорожала на 7,74 евро.

На пятом месте - Rimi, в котором цена выросла на 2,89 евро. Далее идет Barbora, где цена корзины выросла на 5,91 евро. Седьмое место занимает e-Rimi - цена выросла на 7,35 евро.

Новичок рейтинга LastMile (интернет-магазин сети Iki) повысил цену на 4,90 евро и остался на последнем, 8 месте.

Анализ цен Pricer.lt за апрель показал, что, по сравнению с мартом 2022 г, цены упали на 0,06 евро (0%).

Цена товаров средней корзины в апреле 2022 г. составила на 8,68 евро (21,4%) больше, чем в апреле 2021 г.

Похоже, цены на товары известных брендов уже достигли пика, их рост стабилизировался.

В рейтинге корзины самых известных товаров, составленном Pricer.lt, лидером по низким ценам стал новичок LastMile, который поднял цену на 0,80 евро.

Магазины Rimi подняли цену на 2,62 евро и заняли второе место, на третьем - сеть Maxima, которая снизила цену на 3,31 евро.

Сеть Norfa снизила цену на 1,16 евро и заняла четвертое место. Далее идет Iki, которая снизила цены на 0,35 евро. Шестое место у e-Rimi, который поднял цену на 1,72 евро. Barbora снизила цену на 0,74 евро и заняла седьмое место.

Портал Pricer.LT наблюдает за ценами на 52 товара, 49 из них за месяц подорожали, 3 подешевели. Значительно (на 10% и больше) подорожали 39 товаров из 52.

Больше всего подорожали – подсолнечное масло, картошка, сметана, помидоры, овсяные хлопья. На 10% или больше подешевел только черный чай Lipton.

Свинина подорожала на 20,6%. Курятина стала на 32,4% дороже.

Закупочные цены на молоко в Литве выросли до 45,25 евро за 100 кг (+43,7%) – это больше средних по ЕС - 42,92 евро за 100 кг (+21,8%), поэтому растут и цены на молочные продукты, отмечает портал Pricer.lt. Исследователи делают не утешительный прогноз: ожидания не самые лучшие.

Хуже всего, что во время войны рост цен обусловлен не фактический урожай или добыча ресурсов, а неопределенность, это значит, что какие-то изменения возможны только осенью, когда выяснятся реальные цены на продукты и энергоресурсы. Но этот перелом может быть как положительным, так и отрицательным. А до осени будет наблюдаться прежняя динамика цен.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены 23 апреля в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, Barbora.lt, Rimi.lt и LastMile.lt.