Исследование: более половины жителей Литвы переплачивают за электроэнергию

Почти каждый четвертый житель платит по тарифу в 28-30 центов/кВтч, каждый пятый – по 30-40 центов/кВтч, а каждый десятый – даже свыше 40 центов/кВтч, говорится в пресс-релизе компании "Elektrum Lietuva".

Как показали данные опроса, 53 проц. респондентов оплачивают счета за электроэнергию по тарифу свыше 28 центов/кВтч, поэтому все они в той или иной степени пользуются государственной компенсацией. По самому высокому тарифу, то есть свыше 40 центов/кВтч, счета оплачивают 10 проц. респондентов, по тарифу 30-40 центов/кВтч – 20 проц., 28-30 центов/кВтч – 23 проц.

19 проц. респондентов указали, что платят по тарифу ниже 28 центов/кВтч, еще 7 проц. говорят, что их тарифы постоянно меняются из-за выбранного тарифного плана с привязкой к бирже.

"Опрос выявил интересную ситуацию – несмотря на то, что независимые поставщики электроэнергии уже больше месяца предлагают тарифы в 25-27 центов/кВтч, большая часть населения страны продолжает платит больше и, похоже, довольна этим. Немаловажную роль здесь играют государственные компенсации, создающие иллюзию того, что электроэнергия не так уж и дорогая – 28 центов/кВтч. Однако жители забывают, что разницу из своего кармана, а точнее – из кармана каждого из нас – покрывает государство", — говорит инициатор опроса – коммерческий директор компании энергетических решений респондентов "Elektrum Lietuva" Неринга Петраускене.

Большинство респондентов с тарифом более 28 центов/кВтч, но платящих по 28 центов/кВтч, потому как остальную часть им компенсирует государство, это жители в возрасте 56 лет и старше (почти 58 проц.) с высшим университетским или с высшим неуниверситетским образованием (по 53 проц.), проживающие в сельской местности или районных центрах, в других городах (по 55 проц.).

Тариф ниже 28 центов/кВтч чаще указывают жители в возрасте 36-45 лет и старше 56 лет (по 21 проц.), с высшим образованием (21 проц.), проживающие в крупных городах (20 проц.).

Большинство потребителей, выбравших планы электроснабжения с привязкой к бирже, это жители в возрасте от 26-35 лет (9 проц.), с неполным средним образованием (10,5 проц.), живущие в районных центрах или других городах (8 проц.).

Интересен и тот факт, что почти пятая часть, или 22 проц., респондентов не знают, по какому тарифу они платят за электроэнергию. В качестве причины такого незнания 13 проц. указали, что счета за электроэнергию оплачивают не они, а 9 проц. сказали, что не помнят.

Большинство респондентов, не знающих тариф на электроэнергию, это мужчины в возрасте 18-25 лет с неполным средним образованием.

Опрос жителей Литвы проводился компанией "Spinter tyrimai" в период с 18 по 27 февраля, в опросе приняли участие 1012 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.