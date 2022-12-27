Основным средством борьбы с ростом цен среди молодого населения является сокращение расходов на не самые необходимые нужды. Более трети (38 проц.) участников исследования сокращают расходы на развлечения, 32 проц. меньше тратят на одежду и обувь. Седьмая часть (14 проц.) в этом году экономила за счет планов на летний отпуск, и почти 4 из 10 опрошенных ищут дополнительную работу или работу с более высокой зарплатой.

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Увеличивается число молодых людей, выделяющих большую часть своих расходов на питание и жилье

По данным исследования, в 2021 году 16 проц. молодых жителей утверждали, что больше всего тратят на жилье, а в этом году таких респондентов было в два с половиной раза больше (41 проц.). 33 проц. молодых людей указали, что наибольшую часть средств они выделяют на транспорт, отмечается в сообщении.

Более тщательно планируют финансы

С другой стороны, быстро меняющаяся экономическая ситуация побудила молодых жителей страны бережнее относиться к своим финансам и еще более ответственно ими распоряжаться. В этом году 42 проц. респондентов указали, что всегда планируют свои расходы – почти в полтора раза больше по сравнению с 2021 г. Всегда свои расходы планируют 42 проц. мужчин и 35 проц. женщин. Правда, женщины сравнительно чаще планируют более крупные, а не ежедневные расходы.

Десятая часть опрошенных молодых людей указывает, что не планирует расходы, но так или иначе выкручивается. 2 проц. респондентов в возрасте 18-29 лет тратят все и чаще всего сталкиваются с нехваткой средств, отмечают в сообщении.

Исследование экономии и финансового поведения молодежи банка SEB было проведено компанией "Norstat" в октябре этого года. В опросе приняли участие 500 жителей Литвы в возрасте от 18 до 29 лет.