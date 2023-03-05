aA
Девять из десяти (89 проц.) потребителей в развитых странах поддерживают трансформацию энергетического сектора – переход на возобновляемые источники энергии с возможностью производства и самообеспечения энергией. Проводившееся в течение двух лет международное исследование EY показало, что потребители готовы менять свои привычки и хотят более эффективно управлять своим потреблением, однако в то же время они беспокоятся и о будущем, говорится в пресс-релизе.
Исследование: 89% жителей развитых стран поддерживают переход на возобновляемые источники энергии
© Shutterstock

Энергетическая независимость стала приоритетом не только для Литвы, но и для других развитых стран. Крайне важно, чтобы эту установку поддерживали и конечные потребители энергии, поскольку это способствует ускорению процесса изменений. Например, в Литве за два года число пользователей-производителей выросло в пять раз, а бизнес активно развивает проекты удаленных солнечных и ветряных парков.

Как показало последнее исследование EY "EY Energy Transition Consumer Insights", 89 проц. потребителей энергии поддерживают стремление к энергонезависимости путем перехода на возобновляемые источники энергии и производство энергии для собственных нужд.

Кроме того, 39 проц. респондентов согласились бы платить больше за энергию, если бы она производилась из устойчивых источников. Немаловажно и то, что большинство опрошенных указали, что готовы и дальше менять свой образ жизни и привычки, снижать свое воздействие на окружающую среду и свои счета за электроэнергию в целях устойчивого развития.

В ходе двухлетнего исследования было опрошено 70 тыс. конечных потребителей энергии в 18-ти развитых странах на разных континентах: в Португалии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии, Италии, Испании, США, Канаде, Японии и др. В опросах принимали участие как потребители, оплачивающие счета за электроэнергию, так и члены их домохозяйств, которые потребляют энергию, но не отвечают за ее оплату.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы до 16.00 проголосовали 30,95% избирателей; постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...