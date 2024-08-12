Исследование: 71% жителей Литвы экономит электроэнергию, потребляя только необходимое ее количество

Как указывает Elektrum Lietuva, советы по экономии электроэнергии жители обычно ищут в интернете (37 проц.) и социальных сетях (35 проц.). Менее десятой части респондентов (8 проц.) ответили, что обращаются за советом к своему поставщику электроэнергии. Треть (33 проц.) респондентов указали, что вообще не ищут такую ​​информацию.

Половина респондентов опроса, заявивших, что они заинтересованы в экономии энергии, указали, что выбирают приборы, которые используют энергию наиболее эффективно. Класс эффективности обозначается буквами от A до G. Устройства классов A+ и A используют энергию наиболее экономно, класса G — наименее экономно.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Spinter tyrimai по заказу независимого поставщика Elektrum Lietuva. Его данные показали, что двое из трех жителей Литвы интересуются советами о том, как сократить потребление электроэнергии.

„Потребление электроэнергии в мире растет с каждым годом и, по международным прогнозам, будет продолжать расти. Поэтому вполне вероятно, что тема энергоэффективности, а также методов, которые помогают более эффективно использовать электроэнергию, будет становиться для жителей все более актуальной „, - цитируется в сообщении менеджер по разработке продуктов Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

По его словам, больше всего электроэнергии в домах потребляют стиральные, посудомоечные машины и сушилки для белья – в среднем около 14-15 проц. – поскольку для нагрева воды или воздуха требуется много электроэнергии.