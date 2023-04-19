Исследование: 40 процентов жителей Литвы финансово зависимы от других

"Естественно, что начавшие самостоятельную жизнь молодые люди, а также люди пенсионного возраста и люди, которые не могут работать по тем или иным причинам, в большей степени финансово зависят от других. Однако, как показывает исследование, неспособность полностью самостоятельно позаботиться о своих финансовых потребностях характерна не только для наиболее уязвимых слоев общества", — отмечает в пресс-релизе руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

По данным исследования, самостоятельно позаботиться о своих финансовых потребностях могут 54 проц. жителей. Между тем 32 проц. могут это сделать лишь отчасти, а 8 проц. указали на свою полную зависимость от помощи со стороны своего спутника жизни, родителей или государства.

Большая часть полностью или частично финансово зависимого населения, это люди в возрасте 18-29 лет (47 проц.) и 40-49 лет (44 проц.).

Как утверждает Ю. Цвиликене, в ходе опроса населения и в процессе составлении Индекса финансового здоровья населения гендерные различия выявились по многим аспектам, и прежде всего в том, что женщины в Литве финансово менее защищены.

"Не исключение и вопрос финансовой зависимости. Хотя гендерное различие и не является критическим, женщин, способных полностью самостоятельно распоряжаться своими финансами, меньше, чем мужчин, соответственно, 52 проц. и 56 проц. Это связано с двумя основными причинами – неоправданной разницей в оплате труда и все еще живучими гендерными стереотипами в обществе. Даже сами женщины иногда склонны руководствоваться стереотипом о том, что деньги — это мужское дело", — прокомментировала Ю. Цвиликене.

По словам главы Финансового института Swedbank, хуже всего, когда финансовая зависимость превращается в форму экономического насилия. Это ситуации, когда один супругов или партнеров регулирует доходы и расходы другого и присваивает полученные средства. В более редких случаях экономическое насилие может принимать еще более тяжелые формы, когда один из супругов или партнеров не только регулирует повседневные финансы другого, но и не выделяет средств на необходимые расходы, присваивает имущество.

По словам Ю. Цвиликене, женщины чаще финансово зависят от своего партнера и рискуют столкнуться с экономическим насилием, но и мужчины могут оказаться в положении жертвы.

Финансовый эксперт отмечает, что способность удовлетворять свои финансовые потребности, не полагаясь на других, является чрезвычайно важным условием финансовой безопасности и эмоционального комфорта каждого человека.

Как отмечает глава Финансового института Swedbank, если из-за относительно небольших доходов сложно достичь большей финансовой независимости, а повысить их сложно, в таком случае желательно позаботиться о личных сбережениях. Наличие 3-6 месячного финансового резерва на необходимые расходы, безусловно, обеспечит большую финансовую безопасность и придаст уверенности.

Репрезентативный опрос населения Литвы по заказу Swedbankбыл проведен компанией социальных исследований и исследований общественного мнения Kantar Sifo. В опросе приняла участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса отражают мнение и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.