aA
В связи со сложной ситуацией на рынке электроэнергии и для обеспечения максимальной пропускной способности линий электропередачи между странами региона, литовский оператор системы электропередачи Litgrid решил отложить запланированные на сентябрь испытания изолированной работы электросистемы страны.
Испытания работы электросистемы Литвы в изолированном режиме откладываются: это может повлиять на цены
© Shutterstock

Новая дата испытаний выяснится после согласования с региональными партнерами, сообщила компания.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис говорит, что время тестирования изменено в первую очередь потому, что ограничение пропускной способности соединений ЛЭП во время тестирования повлияет на цены на электроэнергию.

Статьи по теме:
Президент Литвы: министр энергетики должен многое сделать в европейском формате
Глава Litgrid: главный удар цен на электричество мы уже пережили

"Во-вторых, мы планируем расширить масштабы испытаний — в них будет задействована стратегически важная для Литвы система хранения электроэнергии мощностью 200 МВт, которая будет завершена в декабре, и другая новая инфраструктура. Мы также надеемся, что к испытаниям присоединятся региональные партнеры", - говорится в сообщении Масюлиса.

Третьей причиной, по его словам, является экономия средств: "Мы ожидаем, что ко времени испытаний цены на электроэнергию вернутся к нормальным пределам, а затраты на испытания будут ниже", — добавил он.

Компания провела два важных теста: первый изолированный тест части литовской системы был успешно проведен в 2020 году, а в 2021 году Litgrid совместно с польским PSE провел тест аварийной поддержки через расширенную перемычку LitPol Link.

Синхронизацию с европейскими сетями планируется завершить к 2025 году, до этого все страны Балтии должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония образуют один изолированный энергетический "остров".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр энергетики Литвы: из ЕС есть хорошие новости

После обновления Европейской Комиссией (ЕК) возможных...

TOP новостей

"Лучшая страна для политэмигрантов из Беларуси". Сталкиваются ли белорусы с дискриминацией в Литве?

Согласно недавно озвученной статистике , белорусы...

Михаил Подоляк: Россия не покаялась за преступления против граждан СССР, где принудительно находились и вы, и мы (1)

"Основная проблема России в том, что там не инвестируют...

Andrius Užkalnis

Андрюс Ужкальнис. Конец русского языка в свободном мире (2)

"Да будь я и негром преклонных годов, И то, без унынья и...

Глава МИД Литвы призывает как можно скорее вооружить Украину: танки говорят громче слов

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...

Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре

Вильнюс и Варшава договорились, что пассажирский...