Использование полиэтиленовых пакетов сокращается: в одной сети - новшество по оплате

Привычки покупателей меняются
В магазинах сети Maximа, спустя почти две недели таких пакетов приобретено на пятую часть меньше. В первые семь дней июля количество полиэтиленовых пакетов, приобретенных покупателями в магазинах Iki почти в 5 раз меньше, чем в среднем за неделю используемых пакетов в прошлом году.
В магазинах сети Rimi покупатели использовали в 3 раза меньше пластиковых пакетов, чем раньше. А покупатели сети Lidl используют примерно на 40% меньше пакетов, похоже, как и в других странах. Norfa также отмечает изменение покупательских привычек, меньшее используют пакеты, но пока не располагает конкретной статистикой.
"Мы заметили, что, например, покупатели стараются не класть фрукты или овощи в одноразовые полиэтиленовые пакеты и взвешивать их вообще без пакета, а нести этот товар домой в принесенных многоразовых пакетах и сетках. Кроме того, для товаров на развес покупатели чаще приносят из дома одноразовые полиэтиленовые пакеты. Правда, некоторым посетителям до сих пор приходится напоминать, что с июля одноразовые полиэтиленовые пакеты продаются как обычный товар и стоят 1 цент, но покупатели реагируют на это доброжелательно. Бывают также случаи, когда покупатели на кассах самообслуживания забывают указать количество пакетов, взятых из торгового зала, но мы доверяем сознательности наших покупателей и надеемся, что со временем у них выработается эта привычка, и потребление одноразовых пакетов в наших магазинах значительно сократится", — говорит Индре Тракимайте-Шешкувене, директор Департамента коммуникаций и корпоративной деятельности торговой сети Maximа.
В сети Iki продажи многоразовых пакетов выросли примерно на 40 проц., а одноразовых полиэтиленовых пакетов приобретено около полумиллиона — гораздо меньше, чем использовалось ранее.
"Пока тенденция в пользу экологии очень хорошая. Только одна первая неделя показала, что небольшое изменение в торговле может стать значительным толчком к более экологичному будущему. Наша статистика показывает, что в первые семь дней июля количество одноразовых полиэтиленовых пакетов, купленных покупателями, почти в 5 раз меньше, чем в среднем за неделю в прошлом году. Многоразовые пакеты для овощей и фруктов и других мелких продуктов в сети Iki можно приобрести уже несколько лет. После внесения изменений начался бум их покупки — в зависимости от типа пакета спрос за девять дней июля увеличился на 30-43 проц. Эта тенденция сохраняется и в другие недели июля. Однако следует немного подождать, и через несколько месяцев мы увидим, как действительно изменились привычки наших покупателей", — говорит руководитель отдела коммуникаций Iki Вайда Будрене.
В торговой сети Rimi уверяют, что жалоб от покупателей в связи с новым порядком не поступало. "После внедрения новшества и взимания платы за тонкие полиэтиленовые пакеты мы заметили, что продаем таких пакетов примерно на 70 проц. меньше, чем в среднем раньше брали покупатели. Так что изменения действительно большие. Мы верим в осведомленность наших клиентов и их желание внести свой вклад в сокращение загрязнения природы, поэтому все больше и больше клиентов выбирают более экологичные альтернативы. В настоящее время мы также отмечаем, что продажи многоразовых пакетов за эти недели выросли даже в 30 раз", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративной деятельности торговой сети Rimi Эгле Красаускене.
Руководитель отдела корпоративной деятельности и коммуникаций сети Lidl Lietuva Антанас Бубнялис также сказал, что у покупателей остается все меньше неясностей. "Сотрудники магазина Lidl отвечают на вопросы покупателей и помогают на кассах самообслуживания. В магазинах также есть информация для покупателей об оплате одноразовых пакетов и их альтернативах. Мы замечаем, что в последнее время покупатели все чаще выбирают, покупают и используют более экологичные альтернативы – многоразовые пакеты для хранения фруктов, овощей или сыпучих продуктов.
Такие пакеты можно стирать и использовать повторно. Предварительные данные показывают, что тенденции аналогичны тенденциям в магазинах Lidl в других странах, где было реализовано подобное нововведение — в долгосрочной перспективе в этих странах потребляется примерно на 40 проц. меньше пакетов", — комментирует представитель Lidl.
В одной торговой сети - новшество
Кроме того, в магазинах одной из крупнейших торговых сетей при совершении покупок с полиэтиленовыми пакетами в конце июля появится новшество — на кассах самообслуживания нужно будет пользоваться жетонами.
"Мы понимаем, что изменение некоторых привычек требует времени, а иногда и дополнительных усилий, поэтому, чтобы помочь нашим клиентам в ближайшее время мы внедрим новые решения. В конце июля на кассах самообслуживания наших магазинов покупатели смогут найти жетон, который при сканировании, как и другие товары, будет суммироваться с общей суммой в корзине. При наличии более одного одноразового полиэтиленового пакета покупатель должен отсканировать жетон столько раз, сколько пакетов он хочет приобрести, либо ввести количество пакетов вручную в поле Kiekis ("Количество"), — рассказывает директор департамента коммуникаций и корпоративной деятельности торговой сети Maximа о новом порядке на кассах самообслуживания.
В настоящее время на кассах самообслуживания покупатель должен самостоятельно вводить количество одноразовых пакетов, полученных в торговом зале. А когда покупатель приносит товар в одноразовых пакетах на кассу, сотрудники магазина проверяют, принес ли покупатель пакеты с собой из дома или забрал их в торговом зале. На обычной кассе сотрудник попросит покупателя назвать, сколько одноразовых пакетов он взял в торговом зале, и внесет их в кассу.
Об этом нововведении Delfi также расспросила другие торговые сети, но пока никаких изменений не планируется. "Пока таких изменений мы не планируем. Мы думаем, что наше решение, наверное, одно из самых удобных, ведь вам нужно только посчитать, сколько вы взяли пакетов, и нажать кнопку на кассе самообслуживания, которая показывает количество. В обычной кассе этим занимается кассир", — говорит менеджер по коммуникациям сети Iki.
Правда, подобная практика уже применяется в одной торговой сети — на кассах самообслуживания необходимо сканировать специальную карточку с кодом одноразовых полиэтиленовых пакетов. "При совершении покупок на стандартной кассе в магазине Lidl покупателям нужно только сообщить кассиру, сколько новых одноразовых пакетов они использовали. На кассах самообслуживания в этом случае покупатель должен отсканировать специальную карточку с кодом одноразовых пластиковых пакетов и таким образом включить их в свои покупки. Если вы приносите из дома одноразовый пластиковый пакет, вам не нужно платить за него. Мы не планируем вводить жетоны", — отмечает представитель Lidl Lietuva.