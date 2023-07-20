Использование полиэтиленовых пакетов сокращается: в одной сети - новшество по оплате

"Пока тенденция в пользу экологии очень хорошая. Только одна первая неделя показала, что небольшое изменение в торговле может стать значительным толчком к более экологичному будущему. Наша статистика показывает, что в первые семь дней июля количество одноразовых полиэтиленовых пакетов, купленных покупателями, почти в 5 раз меньше, чем в среднем за неделю в прошлом году. Многоразовые пакеты для овощей и фруктов и других мелких продуктов в сети Iki можно приобрести уже несколько лет. После внесения изменений начался бум их покупки — в зависимости от типа пакета спрос за девять дней июля увеличился на 30-43 проц. Эта тенденция сохраняется и в другие недели июля. Однако следует немного подождать, и через несколько месяцев мы увидим, как действительно изменились привычки наших покупателей", — говорит руководитель отдела коммуникаций Iki Вайда Будрене.