Play надеется найти около 15–20 специалистов по информационным технологиям (ИТ), цифровой разработке, маркетингу, финансам и обслуживанию клиентов в Вильнюсе за несколько месяцев, офис возглавит Кястутис Ясюлявичюс, сообщает агентство по поощрению иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

"Перенося часть административных функций Play в Литву, мы обеспечиваем доступ к большему количеству специалистов. Например, для централизованной Play бизнес-модели с веерным принципом требуется круглосуточный сервисный центр, который не обязательно должен находиться только в Исландии, поскольку большинство клиентов не говорят на исландском языке", - сказал Биргир Йонссон, генеральный директор Play.

Штаб-квартира и текущий операционный центр авиакомпании останутся в Исландии, как и летные экипажи, бортпроводники.

Компания Play, основанная в 2019 году, теперь владеет тремя лайнерами, летающими по шестнадцати маршрутам. У нее 136 сотрудников, штат которых к следующему лету планируется увеличить вдвое. Компания рассчитывает, что к 2025 году в Северную Америку и Европу будет летать более 15 ее самолетов.

В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) Play привлекла 90 миллионов долларов, ее акции котируются на исландской фондовой бирже Nasdaq First North Growth Market.