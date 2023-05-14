Искусственный интеллект и Стамбульская конвенция. Евродайджест: главные события недели

Европарламент подготовил первый в мире закон, регулирующий сферу искусственного интеллекта

Что случилось? В четверг комитет по внутреннему рынку и комитет по гражданским свободам Европарламента утвердили проект первого в мире закона об использовании искусственного интеллекта (AI Act). Его основой стало предложение Еврокомиссии, опубликованное еще в 2021 году. "Мы находимся на пороге принятия эпохального законодательства, которое должно противостоять вызовам времени. Крайне важно укрепить доверие граждан к развитию искусственного интеллекта, определить европейский способ реагирования на уже происходящие экстраординарные изменения, а также вывести политические дебаты об AI на глобальный уровень. Мы уверены, что наш законопроект уравновешивает защиту основных прав с обеспечением правовой определенности для бизнеса и стимулированием инноваций в Европе", — считает евродепутат Брандо Бенифеи.

Что это значит? Предполагается, что все основанные на искусственном интеллекте сервисы поделят на четыре группы в зависимости от потенциальных рисков их использования. AI-системы с минимальным риском не подлежат регулированию, системы с ограниченным риском (например, знаменитый Chat GPT) обяжут соответствовать принципам прозрачности, т.е. пользователь должен знать, что перед ним — результат работы искусственного интеллекта. "Высокие" риски законодатели видят в более сложных сервисах: например, беспилотных автомобилях, системах распознавания лиц или системах по проверке подлинности документов с помощью AI. Их разработчики будут обязаны доказать максимально точный и безопасный для человека результат перед тем, как систему разрешат использовать в Евросоюзе. Наконец, сервисы с "неприемлемым" уровнем риска (вроде системы "предсказания" действий ранее судимых граждан или голосовых помощников в игрушках, провоцирующих детей на "опасное поведение") просто запретят.

Одновременно депутаты предлагают ввести исключения для искусственного интеллекта, используемого в исследовательской деятельности. Перед развертыванием AI-систем их можно будет протестировать в "песочницах", созданных государственными органами стран ЕС. В свою очередь, граждане смогут подавать жалобы на использование искусственного интеллекта в ситуациях, непосредственно затрагивающих их права. Планируется, что законопроект будет одобрен на пленарном заседании Европарламента в середине июня, а затем начнется трехстороннее обсуждение с участием Совета ЕС и Еврокомиссии — оно может завершиться до конца года.

Европарламент принял закон об "экологичных" маркировках товаров и их долговечности



Что случилось? В четверг депутаты Европарламента поддержали законопроект, вводящий запрет на умышленное ограничение долговечности товаров и размещение на них необоснованных маркировок об экологичности. За проголосовали 544 парламентария, против — 18, еще 17 воздержались. "Промышленность больше не будет получать прибыль от производства товаров, которые ломаются сразу после окончания гарантийного срока. Потребителям необходимо будет в понятной форме предоставить информацию о возможном ремонте и его стоимости. Этикетки на продуктах будут информировать граждан о том, какие товары гарантированно прослужат дольше, а производители, чьи товары более долговечны, получат прибыль. Поток ложных экологических заявлений закончится, поскольку будут разрешены только сертифицированные и обоснованные экологические заявления", — заявила евродепутат Биляна Борзан.

Что это значит? Законопроект делится на две большие части. С одной стороны, производителям запретят использовать маркировки вроде "натуральный" или "экологически чистый", если на упаковке также не будет подробных пояснений с доказательствами — депутаты предлагают разработать стандартизированные стикеры, которые можно будет разместить на товаре после прохождения сертификации. Одновременно Европарламент планирует запретить использование в товарах "конструктивных особенностей", которые умышленно ограничивают срок его службы или приводят к преждевременному выходу из строя. Еще до совершения покупки потребителя необходимо будет проинформировать о доступных способах отремонтировать приобретенный товар или продлить срок его службы иными средствами. Законопроект вступит в силу после обсуждения с Советом ЕС, которое начнется в ближайшее время.

Европарламент призвал ратифицировать Стамбульскую конвенцию на уровне всего ЕС





Что случилось? В среду депутаты Европарламента поддержали присоединение Евросоюза к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и девочке. Стамбульская конвенция — первый международный документ в этой сфере, с 2011 года его ратифицировали 37 государств. Ежегодно в Евросоюзе жертвами физического или сексуального насилия становятся 62 млн женщин и девочек, и внедрение принципов Стамбульской конвенции в европейское законодательство сможет эффективно защитить их. "Я очень рада, что ЕС наконец-то предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасности и основных свобод женщин в Европе. После почти десяти лет давления со стороны Европарламента ратификация Стамбульской конвенции повысит стандарты в борьбе с гендерным насилием и его предотвращении", — отметила евродепутат Арба Кокалари.



Что это значит? В 2017 году Стамбульскую конвенцию от лица ЕС подписала еврокомиссар по вопросам правосудия, прав потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова (сейчас она занимает пост вице-президента Еврокомиссии). Однако за прошедшее время шесть стран Евросоюза так и не ратифицировали документ. В 2021 году Суд ЕС подтвердил, что сделать это можно на уровне всего ЕС, но такой подход, подчеркивают парламентарии, не освобождает Латвию, Литву, Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию от необходимости ратифицировать конвенцию на национальном уровне. Итоговое решение вслед за Европарламентом должен принять Совет ЕС.



Евросоюз запустил гуманитарный воздушный мост для доставки предметов первой необходимости в Судан



Что случилось? В среду Еврокомиссия объявила, что вводит в действие программу по доставке гуманитарной помощи в Судан, где почти месяц продолжается внутренний вооруженный конфликт. По состоянию на 5 мая, его жертвами стали по меньшей мере 550 человек, более 5000 получили ранения. "В свете растущих потребностей [местного населения] мы запускаем гуманитарный воздушный мост, по которому доставляем предметы первой необходимости нашим партнерам на местах для дальнейшего распределения среди тех, кто в них больше всего нуждается. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз призвать к прекращению боевых действий и гибели людей", — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Что это значит? По воздушному мосту уже перевезли 30 тонн предметов первой необходимости — бутилированную воду, средства гигиены и материалы для оборудования временных убежищ. Этот груз был доставлен со складов ООН в Дубае и по прибытии в Судан передан ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программе ООН. Ранее Еврокомиссия выделила 200 тысяч евро на оказание первой медицинской помощи жителям Хартума и других суданских городов и направила такую же сумму "Египетскому Красному Полумесяцу" на поддержку беженцев, прибывающих в страну из Судана.