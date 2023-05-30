Ипотечный кредит – не для покупки жилья в любом месте: иногда банки не хотят рисковать

Экономист банка Luminor Маурицас рассказал, что есть такие места, где ликвидность жилья с точки зрения банка - хуже, поэтому получить ипотеку на покупку жилья в таких местах жителям непросто.

"В каждом случае каждый банк перед тем, как предоставить кредит, оценивает возможности реализации имущества в случае необходимости. Также условия отличаются в случаях покупки нового и старого жилья, жилья разного энергетического качества", – заметил экономист.

Он сказал, что, проще говоря, банк видит риск в тех случаях, если предоставит большой кредит на жилье в регионе, а потом клиент не сможет выполнять обязательства, и жилье придется продавать, а купить его никто не захочет.

"С должником договариваются, ищут варианты решения. Но есть такие регионы, где получить кредит нелегко, все зависит от отдельного кредитного учреждения, но если речь идет об удаленном регионе, где рынок недвижимости неактивный, то конечно, там получить кредит будет труднее, а в некоторых случаях даже невозможно, по сравнению с теми регионами, где рынок активный", – сказал Маурицас.

Он назвал и непопулярные города и районные центры, в их числе, Купишкис.

"Если в городе нет большого рынка, или есть, но цены на старое жилье низкие… или человек строит себе дом, а цены на строительство, как в Вильнюсе, тогда, конечно, возникнет вопрос, как реализовать такое имущество", – сказал Маурицас.

"Есть и другой вызов, нет вариантов аренды, тогда людям некуда деваться, надо покупать свое жилье, брать кредиты. Сейчас промышленные компании даже инициируют строительство домов, чтобы было, где расселить рабочих. Это стало популярно", – заметил экономист.

В регионах, по его словам, цены на жилье в 5-6 меньше, чем в больших городах, поэтому иногда на покупку жилья даже не нужен кредит.

По словам главы Литовской ассоциации строителей Миндаугаса Статулявичюса, часто риск связан не только с неликвидностью объекта, но и с самим получателем кредита. Это зависит и от привлекательности региона.

"Имущество в регионе обычно не новое. Когда покупают жилье у застройщика, обычно известно, какого оно качества, энергетический класс, что очень важно. Но если покупают в регионе, обычно имущество – не новое, нуждается в реновации, неясно, будет ли с ним что-то делать покупатель, поскольку банки не могут управлять рисками, просто отказываются финансировать такие объекты или требуют, чтобы клиент внес большую сумму сам", – сказал он.

По словам Статулявичюса, банки понимают, что продать такое имущество потом потребуется немало времени, а это дополнительные расходы.

Представитель Литовской ассоциации банков Валерия Кигуолене сказала, что банки финансируют ипотечные кредиты во всей стране.

"Но каждый случай предоставления кредита рассматривается индивидуально, решение зависит: от ликвидности недвижимости, технического состояния, возможности застраховать, доходов клиента и др. Если в какой-то местности не выдают кредит на покупку недвижимости, значит, такое решение обусловлено комплексом факторов, а не "системой", – сказала она.