Investuok Lietuvoje думает открыть представительство в США

"Расширение на США и открытие представительства из трех человек - очень важный приоритет. Эта страна - крупнейший инвестиционный донор, где больше всего компаний и больше всего потенциала для привлечения нового бизнеса", - сказал Г. Коризна на заседании парламентского Комитета по экономике на этой неделе.

"Пока у нас отдельные люди-представители, и мы видим, что это неустойчивая модель", - добавил он.

По словам Г. Коризны, когда работает один человек, некому передать ноу-хау.

Сейчас представительства Investuok Lietuvoje действуют в Соединенном Королевстве и Германии. До 2025 года планируется открыть пять новых представительств, в которых будет работать по три человека.