Investuok Lietuvoje думает открыть представительство в США

"Расширение на США и открытие представительства из трех человек - очень важный приоритет. Эта страна - крупнейший инвестиционный донор, где больше всего компаний и больше всего потенциала для привлечения нового бизнеса", - сказал Г. Коризна на заседании парламентского Комитета по экономике на этой неделе.
"Пока у нас отдельные люди-представители, и мы видим, что это неустойчивая модель", - добавил он.
По словам Г. Коризны, когда работает один человек, некому передать ноу-хау.
Сейчас представительства Investuok Lietuvoje действуют в Соединенном Королевстве и Германии. До 2025 года планируется открыть пять новых представительств, в которых будет работать по три человека.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Взрывные цены на литовском взморье отдыхающих не отпугнули сравнение с Турцией и Грецией (25)
В Литве установилась жаркая погода, поэтому жители...
Президент: диалог руководства ЕС с Путиным стал бы недоброй вестью для общества Литвы (214)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча...
Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека (16)
За минувшие сутки в стране были выявлены 18 новых...
После бунта мигрантов в Пабраде местные жители поделились своими опасениями (6)
Жительница Пабраде Жанна сказала журналистам канала...
Предупреждение отдыхающим на взморье: за некоторые нарушения ждут штрафы до 900 евро (7)
Палангская полиция напоминает жителям, что на пляжах и...