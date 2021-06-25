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Агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") рассматривает возможность открыть представительство в США, говорит временный глава агентства Гедиминас Коризна.
Investuok Lietuvoje думает открыть представительство в США
© DELFI / Domantas Pipas

"Расширение на США и открытие представительства из трех человек - очень важный приоритет. Эта страна - крупнейший инвестиционный донор, где больше всего компаний и больше всего потенциала для привлечения нового бизнеса", - сказал Г. Коризна на заседании парламентского Комитета по экономике на этой неделе.

"Пока у нас отдельные люди-представители, и мы видим, что это неустойчивая модель", - добавил он.

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По словам Г. Коризны, когда работает один человек, некому передать ноу-хау.

Сейчас представительства Investuok Lietuvoje действуют в Соединенном Королевстве и Германии. До 2025 года планируется открыть пять новых представительств, в которых будет работать по три человека.

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