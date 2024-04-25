"Инвестируй в Литве": за 7 лет от инвестиций в Литве отказались 20 потенциальных инвесторов

"С 2016 до 2023 года мы потеряли 20 инвесторов, поскольку не могли предложить им подходящий участок или инфраструктуру. У нас мог появиться этот завод, но нам нечего было предложить инвестору, и он ушел", – сказал 24 апреля журналистам гендиректор "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис.
Агентство представило вехи развития, которые до 2050 года помогли бы Литве достигнуть экономического уровня Северных стран Европы.
В них сказано, что страна должна развивать участки и здания, необходимые для производства, расширять свободные экономические зоны. По данным "Инвестируй в Литве", стране не хватает развитых больших участков – больше 20 га.
"Практика последних нескольких лет показывает, что крупным производителям нужны большие участки земли с инфраструктурой - в 70–100 и даже 300 га и больше", – указало агентство.
Согласно прогнозам "Инвестируй в Литве", до 2030 г, Литва может предложить инвесторам 1320 га свободных участков: два больше 100 га, четыре по 50–100 га, 10 – по 20-50 га, 15 – по 10-20 га и 30 - до 10 га.