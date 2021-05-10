aA
Правительству Литвы, заблокировавшему планировавшиеся контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы авиабизнеса Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту, могли не понравиться не только связи группы с российским олигархом при строительстве аэропорта в Москве, но и вероятные связи с российской авиакомпанией "Аэрофлот" и фармацевтическим предприятием в Беларуси, пишет портал 15min.lt.
Gediminas Žiemelis
Gediminas Žiemelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Avia Solutions Group подтвердила 15min.lt, что у предприятия группы FL Technics есть коммерческие отношения с "Аэрофлотом". Еще в 2015 году сообщалось, что FL Technics будет поставлять российскому авиационному гиганту запчасти, а до 2019 года компания осуществляла технический надзор самолетов "Аэрофлота" в Вильнюсе.

Статьи по теме:
Глава ДГБ: у разведки есть серьезные сомнения в надежности Avia Solutions Group  (18)
Avia Solutions Group называет "охотой на ведьм" блокировку ее инвестиций в Вильнюсе  (20)

Компания Г. Жемялиса ZIA valda в 2015 году учредила в Беларуси с партнерами предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод. Одним из ее партнеров была связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас сказал порталу, что коммерческие отношения с "Аэрофлотом" есть у Boeing, Airbus и других авиакомпаний, а связи Biocad с Р. Абрамовичем отрицал.

По его словам, группа 29 апреля обжаловала в суде неблагоприятное для ее решение правительства.

Правительство Литвы в конце марта не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Как утверждает компания, ее инвестиции в реконструкцию ангара Fl Technics составили бы 7 млн евро, было бы создано 200 новых рабочих мест.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Комиссия правительства предлагает блокировать развитие Avia Solutions Group в аэропорту Вильнюса (7)

Правительственная комиссия в четверг предложила...

Avia Solutions Group вместе с китайцами открыла новый центр обучения пилотов (4)

Принадлежащая группе предпринимателя Гедиминаса...

TOP новостей

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (13)

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

Организатор митинга против тестирования детей получила штраф (8)

Организатор каунасского нелегального митинга против...

В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (17)

В воскресенье в социальных сетях распространяли...

Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (16)

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...

Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (17)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...