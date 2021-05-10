Avia Solutions Group подтвердила 15min.lt, что у предприятия группы FL Technics есть коммерческие отношения с "Аэрофлотом". Еще в 2015 году сообщалось, что FL Technics будет поставлять российскому авиационному гиганту запчасти, а до 2019 года компания осуществляла технический надзор самолетов "Аэрофлота" в Вильнюсе.
Компания Г. Жемялиса ZIA valda в 2015 году учредила в Беларуси с партнерами предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод. Одним из ее партнеров была связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.
Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас сказал порталу, что коммерческие отношения с "Аэрофлотом" есть у Boeing, Airbus и других авиакомпаний, а связи Biocad с Р. Абрамовичем отрицал.
По его словам, группа 29 апреля обжаловала в суде неблагоприятное для ее решение правительства.
Правительство Литвы в конце марта не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Как утверждает компания, ее инвестиции в реконструкцию ангара Fl Technics составили бы 7 млн евро, было бы создано 200 новых рабочих мест.
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