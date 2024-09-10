2024.09.10 12:50

Инвестиции на сумму почти 57 млн и 600 рабочих мест: в Кедайняй открывают новый завод

 
ru.DELFI.lt

Один из мировых лидеров в сфере производства велосипедов Pon.Bike 10 сентября открыл свой новый завод в Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ). В помещении площадью 40 000 м кв. находятся цеха по сборке и покраске велосипедов, склад и административные помещения. Представитель Pon.Bike Янко ван дер Хейден сказал Delfi, что Литву из множества претендентов компания выбрала за стабильность.

Завод Pon.Bike - одна из крупнейших инвестиций Кедайняйской СЭЗ. Планируется, что в проект инвестируют 56,9 млн. евро, создадут 600 новых рабочих мест.

Завод в Кедайняй - седьмой и самый прогрессивный завод Pon.Bike, отвечающий высшим стандартам устойчивости и чистого производства. Другие заводы работают в Нидерландах, Германии, США и Бразилии.

Янко ван дер Хейден сказал Delfi“ сказал, что компания искала место для завода в разных странах Европы, но сделала выбор в пользу Литвы за ее стабильность.

„Литва выделяется стабильностью, простотой бизнеса, культурой, квалифицированной рабочей силой. Важным фактором стала и отличная логистика.

Кедайняй находится в центре Литвы, а в СЭЗ есть все, что нам нужно. Наш завод занимает 40 000 кв. м, поэтому нам нужен был большой участок с хорошей инфраструктурой и сообщением. Кедайняй находится недалеко от Каунаса – второго по величине города Литвы, это важный фактор для привлечения работников.

Pon.Bike сотрудничает с шяуляйским производителем велосипедов Baltik Vairas. От них мы узнали, какие опытные и мотивированные люди в Литве. Другие важные критерии - это характер труда и культурное сходство“, – сказал Delfi представитель компании.

„Pon.Bike“ dviračių gamyklos atidarymas

Янко ван дер Хейден сказал, что пока еще идет комплектация персонала.

„В первую очередь мы сконцентрировались на создании крепкого основания и привлечении 100 работников, чтобы внедрить ценности и культуру компании. По мере увеличения масштабов производства будем стремиться к сохранению высоких стандартовкачества.

Мы верим, что современное окружение в компании Pon.Bike, благоприятные условия, привлекут работников из Кедайняй, Каунаса, Йонавы, Паневежиса и их окрестностей“, – сказал он.

В Кедайняй будут собирать разные велосипеды бренда Pon.Bike. Большая их часть - электрические велосипеды.

Комплекс Pon.Bike в Кедайняй - один из самых прогрессивных заводов в Литве.

Oficialiai pradėtos „Pon.Bike“ gamyklos statybos Lietuvoje
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