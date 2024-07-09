INTUS Windows LT построит еще один завод в Шяуляе: будут искать около 150 специалистов

Как указано в распространенном во вторник сообщении, около 150 специалистов будут работать в новых производственных помещениях площадью 13 тыс. квадратных метров. Строительные работы планируется начать в этом году, а начало эксплуатации завода ожидается в середине 2025 года.

„В Литве мы чувствуем, что у нас идеальные условия для роста. Здесь мы нашли достаточное количество специалистов, удобное логистическое расположение и хорошую бизнес-среду. Наше решение о дальнейшем расширении производственных мощностей было обусловлено стабильно растущим спросом и желанием еще больше увеличить предложение нашей продукции на рынок США“, - цитируется в сообщении генеральный директор INTUS Windows LT Каролис Григалюс.