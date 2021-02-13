В редакцию Delfi пришло письмо читателя, которая рассказала, что в последнее время нет обратной связи с платформой LPP Lithuania, продающей одежду брендов Reserved, Housebrand, Sinsay и Mohito.

"На звонки не отвечают, на эл. письма и сообщения в фейсбуке - тоже. Неизвестно, делают ли это сознательно, или существует проблема, которую не могут решить?" – спрашивает читатель.

Она заметила, что купить товары можно, но вернуть их проблематично. Такие же жалобы есть и на сайте Rekvizitai.lt. Покупатели даже планируют обращаться в Службу по правам потребителей.

"Я так понимаю, во время карантина для многих компаний стало нормой издевательство над покупателями, и отговорки со ссылкой на большое число заказов. Я всегда покупала одежду в Reserved, но сейчас уже не знаю, буду ли еще покупать, поскольку вернуть неподходящее невозможно. Заказ был получен в конце января, в начале февраля я заполнила форму возврата. Курьер все еще не приехал, а прошла неделя. Я написала письмо, но тщетно. Ну что же придется обращаться в Службу по правам потребителей", – писала Гинтаре.

"Я заказала товары House и Reserved, размер не подошел, заказала возврат через курьера. Он не приехал, жду уже неделю, но никаких вестей. Вы не реагируете на эл. письма, это злит. Я звонила весь день - на звонки не отвечают. Прошу связаться со мной иначе я обращаюсь в Службу по правам потребителей", – возмущалась Раса.

Есть и такие покупатели, которые не могут вернуть товар в течение двух недель и даже месяца.

Глава компании LPP Lithuania Ирина Громова сказала, что время Covid-19 сложное для всех компаний. Она заверила, что финансовое положение ее компании хорошее.

Собеседница заметила, что временное закрытие физических магазинов повлияло на эту сферу, выросли объемы продаж по интернету.

"Мы наблюдаем рост электронной торговли. Увеличилось число заказов через наш отдел обслуживания клиентов, а также количество заказов. Временно запаздывают заказы, нам не хватает персонала. Мы приносим извинения. Мы занялись осуществлением современных проектов в этой сфере, а это требует технологических решений и времени", – сказала глава LPP Lithuania.

По ее словам, отдел по обслуживанию клиентов старается ответить на все запросы как можно скорее, всем клиентам ответят. Если клиент заполнил возврат до истечения указанного 30-дневного срока, то товары можно будет вернуть в физическом магазине в течение 30 дней после его открытия. Сейчас товары можно вернуть через почтомат, курьера или пункты возврата в Вильнюсе и Каунасе.

По данным Государственной службы по защите прав потребителей, в прошлом году на компанию LPP Lithuania клиенты жаловались 3 раза, ав этом - 12. Чаще всего клиенты жаловались на невозвращение денег за товары и за проблемы с возвращением товаров. Были жалобы, связанные с качеством товаров.