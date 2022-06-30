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Группа Inter RAO Lietuva, контролируемая российским энергетическим гигантом "Интер РАО", оспорит в суде решение Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) о включении компании в список компаний, попавших под санкции.
Inter Rao
Inter Rao
© Shutterstock

Представитель по связям с общественностью Вильнюсского окружного административного суда (ВОАС) Сигита Гамуленене подтвердила BNS, что во вторник компания подала жалобу "относительно принятия решения СРФП и обязанности совершить действия".

По ее словам, суд примет решение о принятии жалобы к концу рабочего дня в пятницу. Она не стала подробно комментировать содержание жалобы.

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В середине марта СРФП сообщила об ограниченных возможностях Inter RAO Lietuva имеет осуществлять банковские операции, а в мае сообщила, что не только средства компании, но и ее акции заморожены из-за ее связей с президентом России Владимиром Путиным.

В марте и позже Inter RAO Lietuva утверждала, что не располагает информацией об арестованных счетах, а в конце мая компания категорически не согласилась с интерпретацией СРФП о том, что она контролируется президентом России, и заявила, что будет добиваться аннулирования информации и решений СРФП Литвы.

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