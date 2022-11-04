Inter RAO Lietuva обжаловала решение о прекращении банкротства, просит разрешить работу

По словам Ауримаса Валайтиса, в четверг в Вильнюсский окружной суд (ВОС) компания обратилась с просьбой изменить временные меры защиты и позволить предприятию выполнять часть своих функций. На прошлой неделе суд временно запретил компании продолжать процедуру банкротства, выполнять любые связанные с ней функции.
"Мы просили суд разрешить нам выполнение определенных функций — участие в судебных спорах, осуществление текущих расчетов, хозяйственно-коммерческую деятельность и другие неотложные необходимые действия, без которых компания не может существовать", — заявил в пятницу BNS уполномоченный представитель Бюро по корпоративному банкротству предприятий и оказанию юридических услуг А. Валайтис.
"В то же время мы подали жалобу (в Литовский апелляционный суд - BNS), если суд низшей инстанции не решит вопрос, возможно, вышестоящий суд примет во внимание указанные нами обстоятельства", - добавил он.
ВОС по просьбе кредиторов 24 октября приостановил внесудебное дело о банкротстве Inter RAO Lietuva, что, по словам А. Валайтиса, полностью парализовало работу предприятия.
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