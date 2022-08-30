В качестве хорошего примера министерство представляет систему расчета, используемую в Эстонии. Там размер ММЗ связан со способностью работодателей ее платить. Модель, предложенная Министерством экономики и инноваций, будет означать, что если темпы роста производительности труда превышают темпы роста средней заработной платы (СЗП), то минимальная заработная плата будет увеличиваться, а если темпы роста производительности труда отстают от темпов роста СЗП – минимальная зарплата будет уменьшаться.

"При рассмотрении вопроса об изменении минимальной зарплаты необходимо обеспечить, чтобы ММЗ как можно меньше искажала стоимость рабочей силы и могла увеличиваться только при росте производительности труда. Если устанавливается слишком высокая минимальная зарплата, это снижает побуждение к вознаграждению работников за их производительность, и некоторые из них могут потерять работу, начать работать неофициально или сократить свои официальные рабочие часы. Более высокие затраты на удержание работников снижают конкурентоспособность хозсубъектов, что приведет к еще более тяжелому финансовому положению хозсубъектов, пытающихся восстановиться после кризиса. В частности, это касается пострадавшей сферы услуг и регионов", - подчеркивает К. Мицкуте.

Говоря о ММЗ, акцентируется цель улучшить положение людей с самым низким доходом. Однако влияние повышения минимальной месячной зарплаты гораздо шире. С ней связаны некоторые пособия, и последствия этого ощущают и те, кто зарабатывает больше. Более того, увеличение ММЗ имеет разные последствия в крупных городах и регионах.

Необходимость учета повышения или снижения производительности труда также обсуждается на уровне Евросоюза. В Директиве о критериях установления ММЗ указывается, что при повышении минимальной зарплаты следует учитывать не только среднюю зарплату, но и продуктивность.

Для дальнейшей связи расчета ММЗ с экономикой целесообразно рассмотреть дифференциацию минимальной зарплаты, например, по регионам. Поскольку разрыв в оплате труда между регионами и крупными городами продолжает увеличиваться, это позволит создать новые рабочие места в регионах и увеличить возможности легального заработка.