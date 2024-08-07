Инспекторы проверили вагончик с пиццами в Каунасе – деятельность остановлена

Инспекторы ГПВС установили, что в вагончике нет горячей воды, холодная вода течет в одну мойку, емкости для воды грязные. В вагончике не было даже морозилки для хранения замороженных продуктов.

Во время проверки выяснили, что нарушены правила гигиены во всем вагончике: пол грязный, все покрыто жиром, вентиляция грязная, грязные разделочные доски, одежда работников хранится не по правилам, нет средств для дезинфекции рук.

Грязь нашли и при осмотре оборудования, холодильников, печей, полок. Ответственные лица не предъявили медицинские книжки работников, свидетельства об окончании курсов по гигиене. Выявлены и другие нарушения.