Информация для тех, кто не хочет оказаться в праздники перед закрытой дверью: время работы магазинов

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Праздники уже на пороге, поэтому торговые сети напоминают, как они будут работать в этот период. 25 декабря, на Рождество, магазины работать не будут, большая часть магазинов будет закрыта и 1 января. Портал Delfi представляет графики работы торговых центров.
Didieji prekybos tinklai
Didieji prekybos tinklai
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График работы магазинов Maxima

Торговая сеть Maxima информирует, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

В Сочельник, 24 декабря, магазины Maxima во всей Литве закроются в 19 ч. 25 декабря магазины работать не будут.

26 декабря магазины откроются в 9 ч.

31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а некоторые в 19 и 20 ч.

1 января 2023 года магазины работать не будут.

Parduotuvių darbo laikas per šventes
Parduotuvių darbo laikas per šventes

График работы магазинов IKI

Приближаются зимние праздники, поэтому сеть магазинов Iki сообщает, как будут работать магазины в праздничный период.

24 декабря, в Сочельник, магазины закроются в 20 часов.

25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 часов.

31 декабря магазины Iki закроются в 20 ч.

1 января будут работать с 10 до 18 часов. Для удобства жителей в Старом городе Вильнюса круглосуточно будет работать автономный магазин IKI Express 24/7 (ул. Диджёи, 6). С 23 до 7 ч. в магазин можно попасть, пользуясь приложением сети. Можно пользоваться услугами электронного магазина iki.lt.

В 5 крупных городах страны заказанные товары будут доставлять на дом. Жители Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, Кедайняя, Паневежиса, Тельшяя, Мариямполе, Таураге и Шилале могут выбирать услугу Click&Collect - заказанные товары доставят в выбранный магазин Iki.

График работы магазинов Rimi

Если в прошлом году перед Рождеством большая часть магазинов сети Rimi работала дольше, чтобы обеспечить клиентам безопасность во время карантина, то в этом году вернутся к обычному графику.

Как и в прошлом году 25 декабря не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин Rimi.lt, а 1 января 2023 года будут работать "дежурные" магазины. 1 января продукты можно будет заказать на дом с 13 до 18 ч. или забрать в "дежурных" магазинах.

Все магазины Rimi 24 декабря закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются с 9 ч., а закроются в 20 ч.

31 декабря все магазины Rimi будут работать до 21 ч., а 1 января 2023 г, будут "дежурить" 28 магазинов (11 из ни - в городах) - с 10 до 18 ч.

Заказать продукты на дом через Rimi.lt в этот день можно с 13 до 18 ч.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:
Алитус, ул. Науёи, 7E-1;
Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,
Каунас, пр-т Саванорю, 346,
Каунас, ул. Балтиёс, 58;
Клайпеда, ул. Дангаус, 34,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,
Клайпеда, ул. Лепойос, 27,
Клайпеда, ул. Нидос, 1;
Паланга, ул. Малуно, 10;
Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;
Паневежис, ул. Клайпедос, 82;
Шяуляй, ул. Гягужю, 30;
Тельшяй, ул. Плунгес, 4;
Тракай, ул. Витауто, 90;
Укмерге, ул. Витауто, 60;
Вильнюс, ул. Шяурес, 37,
Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,
Вильнюс, ул. Кедру, 4,
Вильнюс, ул. Атейтес, 91,
Вильнюс, ул. Видуно, 4,
Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,
Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,
Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,
Вильнюс, ул. Архитекту, 19, В
ильнюс, ул. Диджёи, 28,
Вильнюс, ул. Пилес, 10,
Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.

График работы магазинов Lidl

Торговая сеть Lidl шестой год подряд не будет работать в первые дни Рождества и Нового года (25 декабря и 1 января). В этом году магазины Lidl раньше закроются в Сочельник (24 декабря), а 26 декабря откроются позже.

Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов.

Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Время работы магазинов Lidl в праздники:

24 декабря до 17 ч.

25 декабря работать не будут.

26 декабря с 10 до 20 ч.

31 декабря до 20 ч.

1 января магазины Lidl будут закрыты.

2 января магазины будут работать по обычному графику.

График работы магазинов Norfa

Торговая сеть Norfa сообщила, что ее магазины не будут работать 25 декабря и 1 января.

В другие праздничные дни магазины закроются раньше: 24 декабря в 19 ч., а 26 декабря и 2 января магазины будут работать с 10 ч. 31 декабря магазины Norfa закроются в 20 ч.

График работы торговых центров Akropolis

В первый день Рождества, 25 декабря, ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе по традиции не будут работать - будут закрыты магазины, кафе и рестораны, места развлечений. В Сочельник все закроется раньше, а 1 января в ТЦ будут работать только кафе и рестораны и некоторые места развлечений.

"В первый день Рождества будет выходной, 26 декабря Akropolis будут работать. 1 января будут открыты кафе, рестораны и некоторые места развлечений", – сказал Доминикас Мертинас представитель Akropolis Group. 24 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 17 ч., в 16 ч. закроется кинотеатр и банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė в Вильнюсе будут работать до 19 ч., Ermitažasв Вильнюсе и Eurovaistinė в Клайпеде и Шяуляе закроются в 18 ч.

25 декабря ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут закрыты. 26 декабря будут работать Maxima, Eurovaistinė, а в Вильнюсе и Ermitažas - с 19 часов.

Магазины и места предоставления услуг будут работать с 10 до 21 ч., кафе, рестораны, места развлечений - до 22 ч., ледовая арена в Вильнюсе закроется в 21 ч.

Maxima в Вильнюсе будет работать до 23 ч., в Клайпеде и Шяуляе – до 22 ч. 26 декабря не будут работать банковские отделения в Вильнюсе и Клайпеде, в Шяуляе они закроются в 21 ч.

Eurovaistinė 26 декабря в Шяуляе будет работать до 19 ч. 31 декабря в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе магазины и места предоставления услуг в ТЦ Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут работать до 20 ч., в 21 ч. закроется Maximа.

Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 16 ч., в Клайпеде и в Шяуляе в 20 ч., ледовая арена в Вильнюсе – в 19.30 ч., в Клайпеде и Шяуляе – в 20 ч., в Вильнюсе и Клайпеде Eurovaistinė закроется в 20 ч., а в Шяуляе - в 19 ч.

Банки в Клайпеде до 18 ч., а в Шяуляе и Вильнюсе - до 20 ч. 1 января в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе в ТЦ Akropolis не будут работать все магазины и банки. В Шяуляе и Каунасе кафе и рестораны откроются с 12 ч и будут работать до 22 ч., в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч.

В Шяуляе ледовая арена 1 января работать не будет, будут закрыты кафе и рестораны, будут работать только боулинг и кинотеатр. Казино во всех ТЦ будут работать круглосуточно. 1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский - через 4, а в шяуляйский - через 3-й этаж.

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