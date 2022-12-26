Инфляция в Литве пока не побеждена: скачки цен будут продолжаться еще не один год

“Хорошая новость заключается в том, что покупательная способность остается достаточно высокой и не пострадала слишком сильно, учитывая такую ​​​​высокую инфляцию. Плохая новость, конечно, в том, что покупательная способность в этом году пострадала, так как зарплаты реально не выросли настолько, насколько вырос средний показатель инфляции, и это тоже отражается в статистике потребления”, — сказал А. Изгородин.

По его словам, розничная торговля в Литве с весны немного сократилась, особенно это касается продуктов питания и электроники.

“Этот аспект наглядно показывает, что, несмотря на рост заработной платы, часть населения ограничила свои расходы как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. Здесь очень большое влияние оказало падение покупательной способности”, — добавил он.

На фоне прогнозов о том, что инфляция в следующем году вернется к однозначному показателю, А. Изгородин говорит, что оптимизма здесь немного.

"Я бы не спешил слишком радоваться по поводу инфляции, потому что в следующем году у нас будет W-образная инфляция - то есть в первом квартале и даже первой половине следующего года мы обязательно увидим медленно растущую инфляцию. Может быть, даже (сравнивая ) падение инфляции в месячном исчислении, поскольку на рынках преобладают рецессионные настроения, нтоящую рецессию мы увидим в начале следующего года, и это будет сигналом для рынков, что цены на сырье должны снижаться”, — говорит эксперт.

По его словам, ситуация может измениться в конце весны и летом следующего года, поскольку Китай, вероятно, наконец снимет ограничения, введенные в связи с COVID.

“Это значит, что мы увидим огромный рост потребления в Китае, и это будет сигналом для рынков о том, что спрос на сырье будет расти. И центральные банки перестанут повышать процентные ставки следующей весной, вероятно, в мае или июне. Это также будет сигналом для рынков о том, что мировая экономика стабилизируется и начнет восстанавливаться”, — сказал А. Изгородин.

По его словам, нельзя забывать, что в следующем году Европа начнет готовиться к новому отопительному сезону. Поэтому вторая половина следующего года, вероятно, станет неприятным сюрпризом — может произойти новый ценовой скачок.

“Конечно, он не будет таким высоким, как в этом году, разумеется, инфляция не достигнет 24%, но не следует расслабляться и думать, что мы уже победили инфляцию. Я думаю, что она еще не побеждена и ближайшие два-три года мы будем наблюдать инфляционные скачки летом”, — приводит прогноз экономист.

Данные “Евростата” за 2021 год показывают, что Литва отстает от европейского показателя средней заработной платы всего на несколько стран.

“В общем контексте Литва была очень позитивным исключением в Европе как в прошлом, так и в этом году. Мы являемся одной из немногих стран в Европейском Союзе и Еврозоне, где наблюдается очень быстрый рост заработной платы.

Пример: некоторые немецкие профсоюзы только этой осенью начали переговоры о повышении заработной платы, но пока максимальное повышение составляет примерно 3-5 процентов, в то время как заработная плата в Литве с начала COVID-19 растем в двухзначном эквиваленте”, - сравнивает А. Изгородин.

По его словам, на такой рост заработной платы влияет несколько факторов: литовская экономика и рынок труда в настоящее время сильны, а активность населения страны на рынке труда очень высока - около 85 процентов всех жителей трудоспособного возраста либо имеют работу, либо ищут ее.

“Это один из самых высоких результатов в Европе, а это значит, что мы просто ощущаем хроническую нехватку кадров и найти дополнительных работников действительно очень сложно”, — комментирует собеседник.

Он напомнил, что литовская экономика хорошо выдержала испытания пандемией COVID, будучи “более индустриальной”, в то время как более ориентированные на услуги южные страны Европы сильно пострадали от коронавируса.

“Структура литовской экономики очень благоприятна для быстрого восстановления. А это автоматически привело к сильному рынку труда и, соответственно, очень быстрому росту заработной платы”, — пояснил А. Изгородин.