Инфляция в июле снизилась – товары подешевели, услуги подорожали

В связи с сезонными скидками цены на одежду и обувь снизились на 6,7 проц. Одежда подешевела на 7,4 проц., обувь – на 6,6 проц. Транспортные товары и услуги подорожали на 1,8 проц. Изменение обусловлено повышением цен на авиаперевозки пассажиров (29,1 проц.), подержанные автомобили (3,2 проц.), дизельное топливо (2,9 проц.), а также снижением цен на бензин (1,2 проц.) и сжиженный автомобильный газ (0,5 проц.).

В июле 2023 г. по сравнению с июнем цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие товары и услуги этой группы снизились на 3,6 проц. Больше всего снизились цены на электроэнергию (8,4 проц.), твердое топливо (6,8 проц.), природный газ (4,9 проц.), теплоэнергию (1,8 проц.), но повысились цены на сжиженный газ для приготовления еды (1,2 проц.).

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 1,5 проц., рыночные цены – практически не изменились.

На изменения в основном повлияло снижение цен на одежду, электроэнергию, твердое топливо, овощи и рост цен на услуги авиапассажирского транспорта, фармацевтические товары, путевки, автомобили, бытовые товары краткосрочного использования, мясо и мясные изделия, услуги размещения.

морские перевозки (6,3 проц.), цен на бензин (2,5 проц.), велосипеды (1,9 проц.), а также снижением цен на дизельное топливо (6,6 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,3 проц.).

Цены на товары и услуги здравоохранения выросли на 1,8 проц., фармацевтическая продукция подорожала на 3,4 проц., услуги санаториев – на 2,7 проц., медицинские услуги – на 0,9 проц., услуги стоматологов – на 0,5 проц.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4 проц. Больше всего подешевели сахар, замороженные морепродукты, свежие и охлажденные морепродукты, творог, маргарин, но подорожали сухофрукты, орехи, вареные колбасы и сосиски, шоколад и десерты на основе какао, кофе.

Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего снизились цены на персики, болгарский перец, короткоплодные огурцы, бананы, картофель, но возросли цены на свеклу, киви, груши, дыни, апельсины.

В июле 2023 г. годовая инфляция (июль 2023 г., по сравнению с июлем 2022 г.) составила 7,4 проц.