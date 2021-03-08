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Рост потребительских цен во всех трех странах Балтии в феврале продолжился, а самым незначительным в прошлом месяце он был в Литве, показывают данные инфляции, обнародованные национальными статистическими службами.
Инфляция в феврале в Литве – самая низкая в странах Балтии
© Shutterstock

Месячная инфляция в Литве была в феврале 0,2%, в Латвии - 0,4%, в Эстонии - 0,9%.

Годовая инфляция (за 12 месяцев) в Литве повысилась с 0,3% в январе до 0,6% в феврале, в Эстонии - с 0,2% до 0,6%, между тем дефляция в Латвии снизилась с 0,5% до 0,2%.

Потребительские товары в Литве в прошлом месяце были на 0,7% дешевле, услуги - на 3,4% дороже, чем в феврале прошлого года. В Латвии товары за год подешевели на 0,7%, услуги подорожали на 0,9%, а в Эстонии цены товары снизились на 0,6%,цены на услуги выросли на 2,7%.

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