Инфляция — 4,3%, запрет микропластика, помощь Карабаху. Евродайджест: главные события недели

Годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,9%

Что случилось? Согласно опубликованной в пятницу предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу сентября инфляция в еврозоне составила 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,9% ниже, чем в августе. Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+8,8%), услуги выросли в цене на 4,7%, а промышленные товары — на 4,2%, в то время как энергия относительно сентября 2022-го подешевела на 4,7%.

Что это значит? Наибольший рост цен в сентябре зафиксировали в Словакии — 8,9% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (7,3%) и Словения (7,1%). В Латвии инфляция за 12 месяцев составила 3,5%, в Литве — 4,1%, в Эстонии — 4%. С августа 2022 года цены упали в Нидерландах (на 0,3%), а слабее всего выросли в Бельгии (0,7%), Греции (2,4%) и Финляндии (3%).