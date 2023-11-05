Инфляция — 2,9%, платные Facebook и Instagram, срыв сделки с Австралией. Евродайджест: главные события недели

Как пишет Financial Times, турне преследовало две связанных между собой цели: поддержать кандидатов на вступление в ЕС и показать, что Брюссель помнит о них и ценит уже проведенные реформы, а также предупредить тех, кто недостаточно продвинулся по пути евроинтеграции, что готовность Евросоюза к расширению не бесконечна. Визиты были особенно символичны в преддверии, как сообщали источники крупнейших мировых СМИ, скорого начала формальных переговоров о вступлении в блок Украины. Киев подал заявку вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, тогда как некоторые балканские страны ждут старта официальных переговоров о вступлении уже полтора десятилетия.