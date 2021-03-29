Индекс потребительского доверия в Литве в марте вырос на 2 пункта

По сравнению с февралем, жители несколько лучше оценивали изменение финансового положения собственного хозяйства за последнее время – доля считающих, что финансовое положение их домашних хозяйств улучшилось, за год выросло на 2 проц. пункта до 24%, а количество считающих, что оно удушилось, сократилось на 3 пункта до 23%.

26% опрошенных надеясь, что их финансовое положение в ближайший год улучшится, 9% считали, что ухудшится. В феврале эти показатели составили соответственно 27% и 12%.

Улучшения экономического положения страны в ближайшие 12 месяцев ожидают 27% респондентов (в феврале – 25%), ухудшения – 29% (37%)