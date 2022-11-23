Индекс доверия инвесторов в Литве – один из самых низких с 2014 года

Суммарное значение индекса в третьем квартале достигло 0,96 балла из двух возможных и во второй раз с 2014 года, когда были начаты подобные опросы, оно было ниже единицы — это говорит о том, что у инвесторов больше негативных, чем позитивных ожиданий при оценке деловой среды страны.

Более половины (55%) инвесторов прогнозировали в третьем квартале, что экономическая ситуация в стране в ближайшем будущем будет становиться все менее стабильной (35% во втором квартале). Между тем более пятой части (22%) менеджеров считали, что в Литве недостает политической стабильности.

По словам председателя правления ассоциации Роландаса Валюнаса, мрачные настроения инвесторов обусловлены нестабильностью и экономическими колебаниями, вызванными российской агрессией в Украине, рекордно высокими ценами на энергоресурсы и сырье и инфляцией.

"Инвесторы хуже оценивают все нынешние условия для бизнеса, не ожидают их улучшения в ближайшее время, поэтому и более пессимистично смотрят на развитие бизнеса. Это влияет и на отношение к перспективам литовской экономики: значительно увеличилось число предпринимателей, которые считают, что экономическая ситуация в стране в ближайшее время ухудшится", - сказал для пресс-релиза Валюнас.

Почти половина (47%) опрошенных считает, что прибыль компаний будет уменьшаться, а 38% прогнозирую сокращение инвестиций.

62% руководителей компаний считают, что Литва открыта для новых инвестиций, а самым важным преимуществом страны считается квалифицированная рабочая сила. Однако 64% респондентов указали, что квалифицированных работников не хватает полностью или частично.

В ходе опроса, проведенного в сентябре-октябре, были опрошены представители 58 компаний с иностранным капиталом, работающих в Литве.