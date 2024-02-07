Имущественный банк выставит на продажу недвижимость на сумму свыше 120 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Имущественный банк (Turto Bankas) планирует в ближайшие три года выставить на продажу ненужное государству имущество на сумму свыше 120 млн евро. Полученные средства вместе с поддержкой ЕС и заимствованными государством средствами будут инвестированы в строительство, реконструкцию, адаптацию государственных зданий для инвалидов, меры по энергоэффективности и производству энергии.

Министерство финансов уже утвердило инвестиционный план Имущественного банка на 2024-2033 гг. В ближайшие четыре года инвестиции в централизованно управляемую государством недвижимость составят около 300 млн евро.

Средства на инвестиции будут выделяться из нескольких невзаимосвязанных источников – за счет продажи ненужного государству неэффективного имущества с привлечением поддержки ЕС и различных программ, а также средств, переодолженных Имущественному банку государством.

Наиболее значимый проект на этот период – переустройство квартала А. Гоштауто. Помимо этого, в течение следующих 4 лет Имущественный банк планирует реализовать еще три проекта на сумму более 10 млн евро и семь – стоимостью более 5-8 млн евро.

Также указывается, что помимо масштабных проектов Имущественный банк продолжит текущие работы по ремонту и адаптации зданий для людей с индивидуальными потребностями, обновлению инженерных систем и внедрению иных мер по повышению энергоэффективности. Ежегодно на это планируется выделять около 10-12 млн евро.

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