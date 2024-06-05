Имущественный банк: приостановлена приватизация акций компании Genetiniai ištekliai

Принимая во внимание планируемые изменения в правовом регулировании, которые повлекут за собой изменения в имуществе, используемого в деятельности компании Genetiniai ištekliai, и в целях обеспечения интересов государства и потенциальных покупателей, реализация объявленной в настоящее время приватизационной программы прекращается. Такое решение приняла Приватизационная комиссия по заявлению Имущественного банка.

"Имущественный банк получил обращение Национальной земельной службы о прекращении аренды государственной земли компанией, также мы слышим публично озвучиваемые планы по использованию государственной земли для других государственных нужд", – цитируются слова директора Департамента государственных компетенций Имущественного банка Альгирдаса Стумбриса в пресс-релизе.

По словам представителя Имущественного банка, к вопросу приватизации предприятия можно будет вернуться тогда, когда станет ясно, как будет использоваться арендуемая компанией государственная земля, как в результате этого изменится объем деятельности компании и ее стоимость.

Компания Genetiniai ištekliai занимается мясным и молочным животноводством, семеноводством зерновых, волокнистых и масличных культур, экспериментальной, просветительской и исследовательской хозяйственной деятельностью, а также сохранением и разведением местных литовских грубошерстных и черноголовых овец.

В своей деятельности компания использует около 1,6 тыс. га земли, из них более 1,2 тыс. взято в аренду у государства.