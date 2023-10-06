"Имущественный банк": приостанавливается строительство реабилитационного центра МВД в Тракае

По данным "Имущественного банка" (Turto Bankas), поступила информация о том, что подрядчик, строящий реабилитационный центр, предположительно не соблюдал проектные решения, мог подделать техническую строительную документацию и тем самым предположительно причинить государству ущерб.

Сообщается, что на строительной площадке также начнут работу независимые эксперты, на основании заключений которых будет принято решение о том, был ли причинен государству ущерб.