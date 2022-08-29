Имущественный банк Литвы организует национальные соревнования по экономии электроэнергии

"Наша цель – поощрить институции, общественность экономить, используя как можно меньше энергоресурсов", – сказал в понедельник журналистам руководитель Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс.
Благодаря этой инициативе банк надеется сэкономить 10 проц. всей потребляемой электроэнергии и около 5 проц. теплозатрат.
"Это составит миллион киловатт-часов", – подчеркнул он.
Учреждениям, которые сэкономят больше всего, будут вручаться символические призы, сообщил М. Синкявичюс.
"Здания, в которых в процентном отношении будет сэкономлено больше всего электроэнергии, и получат эти призы. Это символические призы, так как сэкономить можно около нескольких миллионов киловатт-часов или несколько миллионов евро за год. Призы нескольким учреждениям составят несколько тысяч евро, но экономия может быть очень значительной", – пояснил руководитель банка.
"Но самое важное не призы, а стараться сэкономить как можно больше", – подчеркнул он.
Участвовать в соревновании приглашают учреждения, которые обосновались в помещениях Имущественного банка. Ему принадлежит около 5 проц. всего госимущества - 500 зданий и около 500 тыс. кв метров площади, сообщил он.
Информировал М. Синкявичюс и о планах банка ускорить инвестиции в здания, чтобы они были энергетически более эффективны. Имущественный банк уже рассылает учреждениям предложения по экономии электроэнергии, подготовленные совместно с Министерством энергетики.
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