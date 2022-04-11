aA
После того, как на прошлой неделе Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля с августа, литовские импортеры угля заявляют, что попытаются заполнить свои склады российским углем и искать новых поставщиков. Они также предупреждают, что уголь станет дороже.
Anglis
Anglis
© Shutterstock

Экономисты считают, что запрет на российский уголь не окажет существенного влияния на экономику страны.

Проблемы с ввозом российского угля в Литву возникли после того, как ж/д компания "Литовские железные дороги" расторгла договор на перевозки с SUEK Baltic, подразделением российской компании СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания - BNS).

Статьи по теме:
После Бучи: главное в пятом пакете санкций ЕС против России
Евросоюз ввел эмбарго на поставки угля из России

"Сегодня мы больше не возим уголь в Литву, так как "Литовские железные дороги" расторгли с нами договор на перевозки в начале этого года. Больше нечего сказать", — сказал BNS Валдас Урбонас, менеджер по продажам SUEK Baltic.

По его словам, в прошлом году только в Литву компания импортировала около 60 тыс. тонн. тонн российского каменного угля.

По словам представителя ЛЖД Котрины Дзикарайте, санкции Евросоюза в отношении российского олигарха Андрея Мельниченко и связанной с ним компании СУЭК вступили в силу в марте, в связи с чем литовская LTG Cargo приостановила перевозку всех грузов компании.

"Подсчитано, что из-за санкций в отношении этой компании и сокращения спроса на российский уголь в Европе компания не переведет 2,5 млн. тонн угля", — сказала BNS Дзикарайте.

По ее словам, в первом квартале этого года LTG Cargo перевезла около 0,8 млн. тонн этих грузов, а влияние новых санкций ЕС на российский уголь все еще оценивается.

Владелец компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей углем в Литве, не желающий раскрывать свое имя, сказал BNS, что запрет на импорт российского угля, несомненно, отразится на угольном рынке страны - все будут стараться импортировать как можно больше российского угля до августа и одновременно будут искать новых поставщиков в Колумбии или Австралии, но там затраты будут выше, т.к. придется везти через Латвию - Вентспилс или Лиепаю.

По словам экономиста Александра Изгородина, в импорте в Литву преобладает российский уголь (93% от общего объема импорта), но в денежном выражении (20 млн евро) на него приходится лишь 0,06% всего литовского импорта.

"Да, Россия является одним из крупнейших поставщиков угля в мире, но данные по импорту показывают, что Литва почти не использует его для удовлетворения своих энергетических потребностей - как из-за ужесточения экологических норм, так и из-за иной структуры энергетического рынка",- - сказал Изгородин BNS.

По словам экономиста, в настоящее время Литва импортирует уголь из 10 стран, а в прошлом году общий объем затрат составил 21,5 млн. евро.

По данным Департамента статистики, в прошлом году Литва импортировала 281 тыс. тонн российского угля на 20 млн. евро, в прошлом году - 250 тысяч. тонн на 14,8 млн. евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В магазинах Depo по-прежнему продают российские и белорусские товары

Житель, посетивший клайпедским магазин Depo , был...

Власти Расейняй "спрятали" советские памятники до принятия решения государством

В ожидании решений государства по вопросу памятников...

Около посольства Германии в Вильнюсе состоялась акция протеста: "Проснись, Берлин!"

В понедельник в Вильнюсе около посольства Германии...

Жители Литвы возвращают деньги на счета в банках

В первые дни войны в Украине в Литве около банкоматов...

Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje

Премьер-министр Литвы находится с визитом в Украине

В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...