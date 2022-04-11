Экономисты считают, что запрет на российский уголь не окажет существенного влияния на экономику страны.

Проблемы с ввозом российского угля в Литву возникли после того, как ж/д компания "Литовские железные дороги" расторгла договор на перевозки с SUEK Baltic, подразделением российской компании СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания - BNS).

"Сегодня мы больше не возим уголь в Литву, так как "Литовские железные дороги" расторгли с нами договор на перевозки в начале этого года. Больше нечего сказать", — сказал BNS Валдас Урбонас, менеджер по продажам SUEK Baltic.

По его словам, в прошлом году только в Литву компания импортировала около 60 тыс. тонн. тонн российского каменного угля.

По словам представителя ЛЖД Котрины Дзикарайте, санкции Евросоюза в отношении российского олигарха Андрея Мельниченко и связанной с ним компании СУЭК вступили в силу в марте, в связи с чем литовская LTG Cargo приостановила перевозку всех грузов компании.

"Подсчитано, что из-за санкций в отношении этой компании и сокращения спроса на российский уголь в Европе компания не переведет 2,5 млн. тонн угля", — сказала BNS Дзикарайте.

По ее словам, в первом квартале этого года LTG Cargo перевезла около 0,8 млн. тонн этих грузов, а влияние новых санкций ЕС на российский уголь все еще оценивается.

Владелец компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей углем в Литве, не желающий раскрывать свое имя, сказал BNS, что запрет на импорт российского угля, несомненно, отразится на угольном рынке страны - все будут стараться импортировать как можно больше российского угля до августа и одновременно будут искать новых поставщиков в Колумбии или Австралии, но там затраты будут выше, т.к. придется везти через Латвию - Вентспилс или Лиепаю.

По словам экономиста Александра Изгородина, в импорте в Литву преобладает российский уголь (93% от общего объема импорта), но в денежном выражении (20 млн евро) на него приходится лишь 0,06% всего литовского импорта.

"Да, Россия является одним из крупнейших поставщиков угля в мире, но данные по импорту показывают, что Литва почти не использует его для удовлетворения своих энергетических потребностей - как из-за ужесточения экологических норм, так и из-за иной структуры энергетического рынка",- - сказал Изгородин BNS.

По словам экономиста, в настоящее время Литва импортирует уголь из 10 стран, а в прошлом году общий объем затрат составил 21,5 млн. евро.

По данным Департамента статистики, в прошлом году Литва импортировала 281 тыс. тонн российского угля на 20 млн. евро, в прошлом году - 250 тысяч. тонн на 14,8 млн. евро.