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Торговая сеть Iki запустила в Литве кампанию по трудоустройству "Пригласи друга на работу" – за новых работников работающие в сети люди получат премии в размере 400 евро.
IKI parduotuvė
IKI parduotuvė

"Сейчас мы ощущаем острую нехватку работников. С этой проблемой сталкиваемся не мы одни, работников ищут гостиницы, рестораны, кафе, не только торговые сети, поэтому конкуренция на рынке серьезная. Для привлечения новых работников мы используем социальные связи наших работников", – сказала представитель ЗАО Palink Эдита Якучёните-Лукше.

По ее словам, если рекомендованный кандидат подойдет и будет трудоустроен, то работник получит премию в размере 400 евро "на руки". Часть премии выплачивается сразу, а остальная – после того как он успешно отработает в сети три месяца.

Сеть ищет 500 работников. Больше всего мест предлагают кассирам и работникам в зале.

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