Однако цены будут расти в зависимости от конкретной страны, поскольку и расходы в разных странах разные. Причина повышения цен, по данным IKEA - последствия коронакризиса, которые ощущаются во всем мире.

С начала пандемии IKEA удалось "абсорбировать огромный рост расходов, не повышая цен на продукты". Однако компания не может устоять перед продолжающимся ростом.

"Поэтому в первый раз с того времени, как во всем мире стали расти цены, мы повышаем цены на наши товары", – указала компания IKEA.