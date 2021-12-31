Однако цены будут расти в зависимости от конкретной страны, поскольку и расходы в разных странах разные. Причина повышения цен, по данным IKEA - последствия коронакризиса, которые ощущаются во всем мире.
С начала пандемии IKEA удалось "абсорбировать огромный рост расходов, не повышая цен на продукты". Однако компания не может устоять перед продолжающимся ростом.
"Поэтому в первый раз с того времени, как во всем мире стали расти цены, мы повышаем цены на наши товары", – указала компания IKEA.
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